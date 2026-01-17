El acuerdo de la UE-Mercosur, ¿cómo afectará a las regiones? Foto: REUTERS

Este sábado se firma el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur en Asunción, Paraguay, que entre otras cuestiones, reunirá en una zona de libre comercio a 720 millones de personas.

Por supuesto, este acuerdo busca cambiar la forma en que los bloques comercializan entre sí, además del volumen de sus intercambios.

Las claves para entender el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Son 31 países que, sumándolos todos, combinan un Producto Bruto Interno (PBI) de 24,2 billones de dólares, lo que se traduce en un 20,2% del PBI mundial. Además de las mencionadas 720 millones de personas involucradas, que se reparten entre 450 millones por parte de la UE y 270 millones por parte del Mercosur.

Por tanto, este acuerdo se traduce como el más ambicioso de la historia entre estos dos bloques regionales juntos.

El agro, uno de los puntos fuertes dentro del acuerdo Foto: NA.

Para entender la magnitud del acuerdo, es preciso comprender su complejidad geopolítica. Uno de los objetivos europeos es depender menos de China e incluso asegurarse sus cuotas de mercado en el Mercosur. Por supuesto, el acceso a un mercado nuevo de materias primas resulta una opción muy suculenta.

Por parte del Mercosur, también se ve favorecido porque se le abre un mercado que supera las dependencias con China y así, a su vez, se diversifica.

Otro de los puntos claves son los aranceles: es que casi el 92% de los intercambios comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea quedarán exentos de aranceles, de manera inmediata o tras períodos de transición (que van de 5 a 15 años, según cada sector).

En este punto se incluyen principalmente bienes agropecuarios e industriales. Esto último también podrá generar una estabilidad política sin precedentes entre ambos bloques, donde probablemente se priorice el vínculo económico por sobre las diferencias ideológicas/políticas entre los diferentes países.

Los productos e industrias beneficiados con el acuerdo UE-Mercosur

Una de las industrias que saldría más beneficiada sería la automotriz. Cabe recordar que en la actualidad, los vehículos europeos deben pagar un arancel del 35% para entrar al Mercosur. Con este acuerdo se eliminan estos aranceles progresivamente, al igual que con la maquinaria europea en general.

También productos tecnológicos llegarán a los mercados latinoamericanos sin aranceles, así como bienes del rubro farmacéutico.

Una de las industrias señaladas que se verá muy beneficiada para Europa será la automotriz. Foto: NA.

El otro punto a tener en cuenta es el del agro: la mayoría de productos del campo provenientes del Mercosur ingresarán al mercado europeo sin aranceles ni cuotas.

Asimismo, otro capítulo de este acuerdo les permitirá a las empresas europeas tener más facilidades para pugnar por licitaciones públicas en Mercosur, y viceversa. Además, podrán prestarse mutuamente servicios financieros, digitales y logísticos sin necesidad de contar con autorizaciones más allá de las nacionales.