Diego Santilli y el gobernador salteño Gustavo Sáenz Foto: NA

El ministro del Interior, Diego Santilli, se llevó de Salta el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz para la reforma laboral, que el oficialismo quiere sancionar en febrero, y el miércoles se reunirá con el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa.

Fuentes oficiales indicaron que el encuentro con Sáenz fue “muy positivo” y señalaron que el jefe salteño “se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral”.

“De hecho, lo había dejado claro con una declaración pública en sus redes sociales, donde anticipó su apoyo”, recordaron.

Las fuentes destacaron que, tras la reunión de hoy, “ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante para avanzar con la iniciativa”.

Diego Santilli. Foto: NA

Durante el intercambio, que tuvo lugar en la Gobernación de Salta, Santilli y Sáenz “valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral”.

Por su parte, Santilli insistió en que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.

A su turno, Sáenz planteó el compromiso de acompañar la “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”.

“No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, dijo y concluyó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

Cómo continuará la agenda

Desde principios de enero, Santilli mantiene una agenda marcada por visitas a las provincias: el miércoles tiene previsto visitar a Figueroa en Neuquén, y el jueves hará lo propio en Entre Ríos junto al mandatario Rogelio Frigerio.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Foto: X @Rolo_Figueroa

El Gobierno estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma.

Uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los mandatarios provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias, que afecta la recaudación de ese tributo coparticipable.

Son varios los gobernadores aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios.

Hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo.