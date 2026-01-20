Medicina prepaga, prepagas

El Gobierno dio de baja cuatro prepagas y ya son 27 en lo que va del 2026. La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó algunas entidades que estaban inscriptas bajo su área por no cumplir con “ciertos requisitos”.

En este sentido, la medida se suma a una decisión del gobierno de Milei de “reordenar y transparentar” el sistema de salud. Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica de la Superintendencia, aseguró que la medida no afectará a los afiliados del sistema de salud privado. “Son entidades que figuraban inscriptas, pero que no brindaban servicio”, aseguran.

Medicina prepaga

“En ningún momento aportaron padrones de afiliados. Se trata de razones sociales sin usuarios, que, en su gran mayoría, se dieron de alta en los años anteriores como supuestos prestadores, con un número provisorio, sin la posterior presentación de documentación que acredite su actividad. Nunca presentaron balanza original ni balances interanuales posteriores”, afirman desde el organismo estatal, como ocurrió con las bajas anteriores.

Las prepagas eliminadas

Las compañías afectadas por la resolución y excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) son:

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay.

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba.

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones.

Prepaga - aumentos

Qué otras prepagas rechazó el Gobierno en lo que va del 2026

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

Centro médico. Foto: Google Maps