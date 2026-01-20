Dieron de baja otras cuatro prepagas: cuántas van desde que inició el 2026
La gestión de Javier Milei eliminó 142 prepagas 2023 hasta la actualidad. Los detalles y motivos en la nota.
El Gobierno dio de baja cuatro prepagas y ya son 27 en lo que va del 2026. La Superintendencia de Servicios de Salud eliminó algunas entidades que estaban inscriptas bajo su área por no cumplir con “ciertos requisitos”.
En este sentido, la medida se suma a una decisión del gobierno de Milei de “reordenar y transparentar” el sistema de salud. Silvia Noemí Viazzi, supervisora técnica de la Superintendencia, aseguró que la medida no afectará a los afiliados del sistema de salud privado. “Son entidades que figuraban inscriptas, pero que no brindaban servicio”, aseguran.
“En ningún momento aportaron padrones de afiliados. Se trata de razones sociales sin usuarios, que, en su gran mayoría, se dieron de alta en los años anteriores como supuestos prestadores, con un número provisorio, sin la posterior presentación de documentación que acredite su actividad. Nunca presentaron balanza original ni balances interanuales posteriores”, afirman desde el organismo estatal, como ocurrió con las bajas anteriores.
Las prepagas eliminadas
Las compañías afectadas por la resolución y excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (R.N.E.M.P.) son:
- Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay.
- Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba.
- Plan Odontológico Integral S.A.
- Cámara de Tabaco de Misiones.
Qué otras prepagas rechazó el Gobierno en lo que va del 2026
- Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
- Mutual Persona John Deere Argentina
- Asistencia Mutual Aeronavegante
- Instituto Médico Asistencial IMA
- Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
- Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
- Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
- Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
- Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
- Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
- Asociación Mutual Intercooperativa
- Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
- Instituto Materno Infantil S.A.
- Empy SRL
- Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
- Austral Organización Médica Integral
- Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
- Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
- IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
- Cardio S.A.
- Staff Médico S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1079-4).
- Sancor Medicina Privada S.A. (RNEMP 1-1723-8).
- Obra Social del Personal Aeronáutico (R.N.E.M.P. Nº 6-1083-6).