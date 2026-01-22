Congreso Nacional

Las jubilaciones de privilegio en Argentina alcanzan a expresidentes, exvicepresidentes, exjueces de la Corte Suprema y eclesiásticos que concluyeron su gestión y consisten en el cobro de “asignaciones mensuales vitalicias”, cuyos valores oscilan entre los 2 y los 6 millones de pesos. Carlos Zago y Eduardo Falcone, diputados del espacio político Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), impulsan un proyecto de ley para derogarlas definitivamente y volverá a ser tratado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de marzo 2026.

Zago y Falcone accedieron a un informe que señaló que la eliminación de las jubilaciones de privilegio permitiría un ahorro anual de 1.234 millones de pesos para el Estado. La estimación fue elaborada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) a pedido del legislador libertario “Bertie” Benegas Lynch, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Los diputados del MID impulsan la derogación de jubilaciones de privilegio. Foto: Cámara de Diputados

En declaraciones a TN, el diputado Eduardo Falcone afirmó: “Insistiremos con esta iniciativa que presentamos en 2024”. Además, explicó que “después de un año y medio de la presentación del proyecto para terminar con privilegios de la casta, conseguimos que la Comisión de Presupuesto le pidiera a la OPC el importe del ahorro fiscal para el Estado”.

En este sentido, Falcone fue contundente sobre este tema y a través de sus redes sociales, lanzó: “Lo tuvimos que rajar a Espert para que se mueva”. Desde este bloque valoraron la decisión de Benegas Lynch de solicitar el informe a la OPC al destacar que ese organismo aporta datos técnicos sobre el impacto económico y fiscal de los proyectos legislativos. Sumado a eso, recordaron que pidieron la misma información al exdiputado José Luis Espert en tres ocasiones, cuando presidía la Comisión, pero no tuvieron respuesta ni avances.

El Presupuesto 2026 obtuvo media sanción, pero sin la derogación al financiamiento en Discapacidad y Universidades. Foto: Twitter Diputados Argentina

Derogación de jubilaciones de privilegio: los detalles del proyecto

La iniciativa impulsada por Zago y Falcone propone derogar las leyes que establecen asignaciones mensuales vitalicias y regímenes previsionales especiales para:

Arzobispos

Obispos con jurisdicción

Obispos auxiliares

Vicario y provicario castrense

Sacerdotes seculares del culto católico

Funcionarios del Servicio Exterior de la Nación como embajadores, ministros plenipotenciarios, consejeros y secretarios de distintas categorías

Presidente y vicepresidente de la Nación

Jueces de la Corte Suprema

Magistrados del Poder Judicial.

El artículo tercero del proyecto prevé una asignación mensual vitalicia para el Presidente de la Nación una vez finalizado su mandato equivalente al 80% de la remuneración vigente del cargo. A su vez, el artículo cuarto establece que, en virtud del principio de irretroactividad de las leyes contemplado en el Código Civil, el Poder Ejecutivo deberá invitar formalmente a expresidentes, exvicepresidentes y demás funcionarios alcanzados por la norma a renunciar de manera voluntaria a los beneficios previsionales actuales y en el caso del presidente, optar por percibir el monto equivalente al 80% del salario del jefe de Estado en funciones.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Los detalles de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre la derogación de las jubilaciones de privilegio

Según un informe de 15 páginas elaborado por la OPC, el ahorro estimado para las cuentas públicas asciende a 1234,3 millones de pesos por año. Actualmente, las asignaciones vitalicias contempladas en los distintos regímenes representan un gasto de 1614,8 millones de pesos anuales.

Ese monto se distribuye en:

45,8 millones de pesos destinados a eclesiásticos

859,6 millones de pesos correspondientes a expresidentes y exvicepresidentes

709,5 millones de pesos a exjueces de la Corte Suprema.

En el escenario proyectado tras la eventual aprobación de la ley, el gasto total se reduciría a 380,6 millones de pesos. Esa cifra contempla 51,5 millones de pesos en Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) para eclesiásticos; 169,1 millones de pesos en jubilaciones de expresidentes; y 159,9 millones de pesos en jubilaciones de exjueces de la Corte Suprema, calculadas bajo el Régimen General de Jubilaciones y Pensiones.

En el caso de los exvicepresidentes, el proyecto elimina directamente la posibilidad de acceder a una prestación jubilatoria especial, lo que implica una reducción significativa del gasto total. Para los eclesiásticos incorporados al régimen de la PUAM, en cambio, se prevé un incremento del gasto individual ya que los haberes actuales son inferiores al monto de esa prestación.

La iniciativa será presentada nuevamente por Oscar Zago y Eduardo Falcone y comenzará a ser analizada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a partir del 1 de marzo, una vez inaugurado el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.

Se trata el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Foto: Captura de pantalla Cámára de Diputados

Jubilados de privilegio en Argentina

En la actualidad, una jubilación mínima -sumado el bono mensual de 70 mil pesos- alcanza un ingreso aproximado de 440 mil pesos mensuales. En contraste, las jubilaciones de privilegio superan en algunos casos los 15 millones de pesos por mes.