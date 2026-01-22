Javier Milei en la cumbre del Mercosur 2025. Foto: REUTERS

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE firmado en Paraguay enfrenta un nuevo panorama político tras la decisión del Parlamento Europeo de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios, lo que podría paralizar su entrada en vigor por hasta dos años. Es por eso que desde el gobierno de Javier Milei preparan una estrategia con el objetivo de ratificarlo de igual manera en el Congreso en el marco del periodo de sesiones extraordinarias que abrirá el 2 de febrero.

La medida del Parlamento Europeo, aprobada por una ajustada votación de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, significó la suspensión formal del proceso de ratificación en Europa hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la legalidad del tratado. Según estimaciones, puede tardar entre 18 y 24 meses en emitir su opinión sobre el pacto comercial más grande del mundo.

El presidente estuvo presente en la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: Prensa Gobierno

En medio de ese escenario internacional, desde la delegación argentina que participa del Foro Económico Mundial en Davos señalaron que el Gobierno está “preocupado” por la decisión en Europa, aunque confían en que las partes resolverán las diferencias y que el acuerdo avanzará tal como fue negociado. “Hoy se discutió el tema en varias conversaciones, obviamente”, reconoció una fuente cercana a la comitiva oficial a Infobae sobre los encuentros que funcionarios argentinos mantuvieron con contrapartes europeas en Suiza.

A nivel local, el Gobierno ya incluyó la ratificación del acuerdo en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso que comenzarán en febrero con el objetivo de convertirse en el primer país del Mercosur en aprobar la parte comercial del tratado pese al freno europeo. El oficialismo confía en alcanzar el respaldo necesario en Diputados y Senado para avanzar con la sanción interna del texto.

El presidente viajó junto al canciller Pablo Quirno. Foto: Prensa Gobierno

Sin embargo, desde el propio oficialismo reconocen dudas sobre la conveniencia de aprobar un acuerdo que podría quedar “nulo, medio sin sentido” si el Parlamento Europeo finalmente lo rechaza tras la revisión del Tribunal de Justicia.

El presidente de Paraguay dijo que Milei está “derribando mitos en Argentina” y respaldó a Lula Da Silva: “Trabajó mucho para alcanzar este acuerdo”

En una entrevista brindada a TN, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Es un día histórico. Pasaron 25 años. Comenzamos en el año 2000 y recién ahora pudimos firmarlo”, subrayó.

En la nota, el jefe de Estado hizo hincapié al vínculo que tiene con Javier Milei. “Argentina era uno de los países más proteccionistas del Mercosur y ahora se está haciendo un gran trabajo abriéndola”, introdujo en torno a la relación bilateral con el país.

El presidente paraguayo habló tras el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Foto: Xinhua News

“Milei está haciendo un gran trabajo, derribando mitos en Argentina”, afirmó. “La apertura es buena para Argentina, para el Mercosur y para el mundo. Con Milei ya somos aliados, desde el primer momento trabajamos juntos”, sostuvo Peña, quien además agregó que “el presidente Milei hizo un gran trabajo en estos dos años, logró corregir el rumbo de muchos años. Está logrando un cambio fenomenal, que con justo reconocimiento le ha dado un status de líder mundial”.

Además, aprovechó para mencionar la labor de Lula Da Silva y se lamentó por la ausencia del presidente de Brasil. “Más que molestia es un sabor agridulce por la ausencia de Lula. Él trabajó mucho para alcanzar este acuerdo, no hubiésemos podido hacerlo sin él”, aseguró.