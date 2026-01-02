Gobierno de Milei: qué áreas del Estado tuvieron los principales recortes desde 2023

Entre 2023 y 2025, la administración pública nacional atravesó una transformación sin precedentes bajo la gestión de Javier Milei. Con el objetivo de reducir el tamaño del Estado y optimizar el gasto público, se implementaron recortes significativos que incluyeron la eliminación de cientos de cargos jerárquicos y la disolución completa de organismos estatales. Aquí el detalle del alcance de estas medidas.

Radiografía del ajuste: todos los recortes de Milei en el Estado entre 2023 y 2025 Foto: The Telegraph

Javier Milei, durante sus primeros dos años de gobierno, incluyó el achique de la estructura estatal, con la salida de 61.569 trabajadores de la gestión pública. Esta medida se corresponde a la meta del déficit cero y de la optimización del Estado, acompañado de un recorte de oficinas, ministerios y otros.

El recorte se dio en empresas estatales, sociedades del estado, fuerzas de seguridad y cargos administrativos. Los últimos datos del Indec demuestran que la cantidad total de trabajadores del sector público nacional se ubicó en 281.785 personas en noviembre. En la comparación con el mismo mes de 2024, el recorte mensual superó las 22.000 personas.

INDEC

La única cartera que tuvo una tendencia contraria al resto es la Jefatura de Gabinete con un aumento del 86,1% del personal desde la asunción de Manuel Adorni.

Uno a uno: los recortes en el sector público

Dentro de la administración pública nacional, la dotación total fue de 192.219 personas en noviembre. Ese nivel representó una baja interanual del -7,1% y una contracción mensual del -0,2%. El retroceso se explicó por reducciones en casi todas las estructuras organizativas.

La administración centralizada mostró la mayor caída. En noviembre contabilizó 39.011 empleados, lo que significó una reducción del -10,7% frente al mismo mes del año anterior y una baja mensual del -0,7%. La administración descentralizada también presentó un descenso relevante, con una contracción interanual del -6,8% y una variación mensual negativa del -0,3%.

Trabajo. Foto: Freepik.

Por su parte, las empresas y sociedades del Estado o con participación estatal emplearon a 89.566 personas en noviembre, representando una caída interanual del 7,8% y una baja mensual de 0,4%.

Qué agencias estatales eliminó Milei

Javier Milei eliminó al Ente de obras hídricas de saneamiento (ENOHSA), el Instituto nacional contra la discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), el Instituto nacional de la agricultura familiar, campesina e indígena (INAFCI) y el Desarrollo de capital humano ferroviario (SAPEM).

A estas cuatro se sumaron la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal con una reducción del 79%, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) con una merma de planta del 51% y la Casa de la Moneda con una del 44 por ciento.

INCAA

En el polo opuesto, las cuatro instituciones con menor reducción porcentual de cargos fueron el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) con una del 5%, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) con una del 7,5%, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con una del 10,5% y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) con el 10,5 por ciento.

Cuánto representó la reducción de cargos estatales

El recorte de empleo público arrancó en los primeros meses de 2024 y se aceleró con el correr del año. En enero, recién asumido el nuevo gobierno, ya se habían eliminado 7.299 puestos. Para abril, la caída alcanzaba los 15.759 y en septiembre el saldo negativo llegaba a 32.984 trabajadores. El año cerró con 37.358 empleos menos.

La poda continuó en 2025. En enero las bajas sumaban 40.265, en mayo superaban las 50.000 y en agosto llegaban a 54.685. Para noviembre, la pérdida acumulada rondaba los 60.000 puestos.