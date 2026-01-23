Enargas. Foto: NA

El Gobierno atraviesa un periodo de distintos cambios en su estructura. En las últimas horas, se conocieron nuevas salidas, como la del titular del Ente Regulador del Gas (Enargas), y la remoción de las autoridades de Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura, en el marco de salidas en la Secretaría de Transporte.

En las últimas horas del jueves, se conoció que Carlos Casares presentó su renuncia al frente de Enargas. A través de una carta, indicó que el Gobierno considera que es “prescindible”, en el marco de la conformación del nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENRGE).

Carlos Casares dejó su cargo como titular del Enargas. Foto: Gobierno

Mientras que la entidad comenzará a trabajar en marzo, Casares no fue convocado. “Todavía queda mucho por hacer. De allí que, por lo hecho, por lo que estaba en curso de ejecución y por lo proyectado, era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio”, detalla el texto.

Y marcó también: “Ahora bien, atento sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que, a pesar de lo antes detallado, no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas”.

Cambios en Trenes Argentinos

Luego de que se conozca la salida de Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte, se sumaron otros desplazamientos en el área. Las empresas Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura tendrán nuevas autoridades.

Trenes Argentinos. Foto: NA - Trenes Argentinos

Sebastián Giorgetti pasará al frente de Trenes Argentinos Operaciones, que es la entidad a cargo de los servicios de pasajeros. Fabián González estará a cargo de la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura, que tiene la responsabilidad de administrar lo que tiene que ver con la infraestructura ferroviaría.

“Los presidentes salientes, Gerardo Boschin y Leonardo Comperatore, presentaron su renuncia a dichas empresas”, dice el comunicado oficial.

Ambos fueron apuntados por supuestas maniobras de desvío de dinero con respecto a los subsidios, algo que también impactó en la salida de Pierrini. Su lugar lo tomará Fernando Herrmann.