Diego Santilli se reunió con Alfredo Cornejo. Foto: X @alfredocornejo

El Gobierno argentino continúa sumando apoyos para aprobar la reforma laboral, un proyecto que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y formalizar a miles de trabajadores. Durante enero, Diego Santilli recorrió seis provincias, donde consiguió respaldos públicos de cuatro gobernadores y abrió conversaciones con mandatarios que mantienen reservas estratégicas.

En Entre Ríos, Santilli se reunió con Rogelio Frigerio, quien aseguró que el funcionario libertario contaba con “un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral” y destacó que la iniciativa permitirá “incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen”.

Diego Santilli junto a Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Foto: NA

En Neuquén, el saldo fue más cauteloso. El gobernador Rolando Figueroa afirmó que apoyará “cada iniciativa que impulse el desarrollo”, pero subrayó que la prioridad será el impacto provincial y recordó la deuda de USD 200 millones que Nación mantiene con la caja previsional local. “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, concluyó.

Santilli sostiene en cada visita que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Sin embargo, recibió cuestionamientos por los artículos 190 y 191, que reducen alícuotas de Ganancias y afectarán recursos coparticipables por aproximadamente $1 billón.

Desde la Casa Rosada estiman que la rebaja fiscal tendrá un costo del 0,65% del PBI, compensado por el aumento de actividad y la formalización de 400 mil trabajadores. Dentro del oficialismo, algunos sectores, como Patricia Bullrich y Santiago Caputo, proponen concesiones a las provincias, mientras otros, como Luis Caputo, defienden mantener el proyecto intacto.

Maximiliano Pullaro y Luis Caputo. Foto: ON24

Votos claves y negociaciones: el camino del Gobierno para aprobar la reforma laboral

En el Senado, los libertarios cuentan con 21 votos propios más 3 del PRO, y suman representantes de la UCR que respaldaron el dictamen en comisión. Entre ellos, varios responden a gobernadores y otros son oposición en sus provincias.

“Apostamos a una nueva ley de reforma laboral porque las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados”, afirmó Leandro Zdero. Por su parte, Alfredo Cornejo destacó: “La reforma laboral contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca”.

Con 34 votos confirmados a favor, el Gobierno necesita sumar apoyos de legisladores provinciales, incluyendo a representantes de Chubut, Salta, Neuquén, Misiones y Santa Cruz, así como peronistas disidentes de Tucumán y Catamarca, lo que podría llevar la cuenta final a más de 40 votos en general.

Reforma laboral. Foto: Freepik

En Diputados, los libertarios parten de 95 votos del bloque oficialista, más 12 del PRO y 2 de MID, y necesitan alrededor de 20 voluntades adicionales para alcanzar los 129 necesarios. Declaraciones recientes de gobernadores y respaldos de legisladores radicales y peronistas disidentes acercan al oficialismo al quórum, mientras negocian las últimas voluntades provinciales.

Además, las provincias mineras como Catamarca, San Juan, Neuquén y Santa Cruz seguirán la reforma de cerca, ya que la iniciativa está vinculada a cambios en la Ley de Glaciares, que permitirá a los gobiernos locales habilitar proyectos productivos en zonas hoy protegidas.