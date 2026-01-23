Los funcionarios se reunieron en Casa Rosada. Foto: Jefatura de Gabinete

Diego Santilli activó la búsqueda de consensos en las primeras semanas del 2026 con la mira puesta en la sanción de la Reforma Laboral durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso en febrero. El ministro del Interior viene de reunirse con Rogelio Frigerio y ahora mantuvo un encuentro en Casa Rosada con Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, acompañado de Manuel Adorni.

La reunión entre Santilli y Weretilneck comenzó a las 16.30 de este viernes 23 de enero y formó parte de los encuentros que viene ejecutando con mandatarios provinciales a los fines de conseguir apoyos para la Reforma Laboral. El gobernador de Río negro coincidió con el Gobierno en la “importancia de que el proyecto de ley de Modernización Laboral avance en el Congreso, como parte de la agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal”. Además, también dialogaron sobre la agenda compartida entre el Gobierno Nacional y la provincia.

En paralelo, Javier Milei volvió del Foro de Davos en Suiza y llegó a Buenos Aires a las 6.30 de la mañana de este viernes 23. El presidente reactivará su agenda política y tiene preparado estar en Mar del Plata los días lunes 26 y martes 27 de enero.

Adorni y Santilli mantuvieron un encuentro con los gobernadores de Catamarca y San Juan. Foto: Presidencia

Tras su viaje a Entre Ríos, Santilli ratificó el apoyo de Frigerio y confía en aprobar la ley en las sesiones extraordinarias

Diego Santilli continúa con su gira por el país y este jueves visitó Entre Ríos, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien coincidió en la importancia de que la Reforma Laboral “obtenga un apoyo contundente” en el Congreso.

El ministro del Interior aseguró que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”.

Por su parte, Frigerio manifestó el “apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral, de inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no lo tienen”.

Diego Santilli junto a Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Foto: NA

“Vamos a seguir trabajando en conjunto esa reforma. Te llevás un apoyo contundente a la reforma laboral”, le dijo el gobernador a Santilli.

La gira en busca de apoyos

Santilli continuó así su gira para conseguir apoyos luego de que este miércoles haya pasado por Neuquén, donde se llevó el compromiso de su gobernador, Rolando Figueroa.

Rolando Figueroa y Diego Santilli. Foto: NA

Hasta el momento, el ministro consiguió el respaldo de seis gobernadores para la reforma laboral: Marcelo Orrego (San Juan); Leandro Zdero (Chaco); Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza), además de Frigerio y Figueroa.