Javier Milei y Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destacó este martes a Javier Milei como “un increíble amigo de Israel” y afirmó que está “rompiendo todas las reglas para bien”. Además, elogió al ministro de Justica, Mariano Cúneo Libarona.

Las declaraciones de Netanyahu se dieron en el marco de la Conferencia Anual contra el Antisemitismo, que se realiza en Jesusalén, y reúne a varios dirigentes de la derecha global.

Benjamín Netanyahu en la la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo. Foto: EFE

“Le quiero dar la bienvenida a algunos muy buenos amigos del Estado de Israel y del pueblo judío. Otro gran amigo es el Ministro de Justicia de Argentina, Mariano (Cúneo) Libarona”, comenzó diciendo el ministro israelí.

Y sumó: “Pero él viene no solo en su persona, sino representando a un increíble amigo de Israel, el presidente de Argentina (Javier) Milei. Está rompiendo todas las reglas para bien”.

Benjamín Netanyahu elogió a Javier Milei y Mariano Cúneo Libarona.

La presencia del funcionario fue anunciada el domingo a través de sus redes por el embajador Argentino en Israel y rabino de cabecera de Milei, Axel Wahnish.

“Un honor recibir en Israel al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En los próximos días, el Ministro participará como invitado especial en la Conferencia Anual de Combate contra el Antisemitismo”, había escrito en X.

Cúneo Libarona afirmó que Argentina e Israel están “mano a mano” contra el antisemitismo

Por su parte, Libarona afirmó este martes en Jerusalén que Argentina e Israel están “mano a mano” en su lucha contra el antisemitismo.

“Somos conscientes de qué lado estamos, que este país es nuestro aliado. Son nuestros hermanos y estamos juntos, mano a mano”, dijo durante un discurso en la segunda edición de la Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Antisemitismo.

Mariano Cúneo Libarona junto a Axel Wahnish. Foto: X @axelwahnish

Además, afirmó que el país repudia “todos los ataques, ofensas y discriminaciones de antisemitismo” y añadió que a Argentina y a Israel les une “un mismo propósito”.

“La discriminación contra el pueblo judío y el antisemitismo son una realidad aberrante que representa un enorme problema que debemos afrontar con firmeza. Desafortunadamente, nuestro país, que cuenta con una de las comunidades judías más grandes y maravillosas del mundo, ha sufrido numerosos actos criminales en el pasado”, dijo el ministro

Además, destacó que Milei trabaja en esta lucha e hizo hincapié en la necesidad de educación, justicia y concienciación social. En esa línea, describió iniciativas de apoyo a las víctimas y acciones legales contra los delitos de odio, y mencionó la declaración del grupo islamista palestino Hamás como grupo terrorista en Argentina.