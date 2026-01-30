El jefe de Gabinete prepara una resolución que impedirá a los funcionarios del Gobierno viajar en primera clase. Foto: Noticias Argentinas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá en el Directorio de YPF en representación del Estado Nacional, informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores.En la comunicación cursada por el accionista Clase A, Estado Nacional – Secretaría de Energía – Ministerio de Economía, se designó como Director Titular en representación de las Acciones Clase A al jefe de Gabinete.

En la misma reunión, se aceptaron las renuncias de los Directores Titulares por la Clase D de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por razones de estricta índole personal y la Comisión Fiscalizadora por la Clase D, designó a los Sres. Guillermo Francos (ex jefe de Gabinete) y Martín Maquieyra, como Directores Titulares por dicha clase.

Los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

Manuel Adorni no percibirá el sueldo que le corresponde como director titular de YPF, dado que renunció al mismo, y solo cobrará su haber como integrante del Gabinete que es de $5.900.000, en bruto.

YPF Foto: NA

En abril de 2025, la Asamblea de Accionistas de YPF aprobó un monto total de $11.096.174.942 destinado a honorarios del Directorio y según las estimaciones, los contratos de las autoridades se calculan en $75 millones por mes. La cifra surge de la división del total aprobado por la cantidad de miembros, pero no tiene en cuenta gastos de funcionamiento, por lo que el monto salarial es menor.

Francos confirmó que mantendría su lugar en la nómina de autoridades de YPF y descartó los números que le atribuyen a las escalas salariales. “Nunca cobré un peso de YPF porque era Jefe de Gabinete. Bueno, ahora es un trabajo y tendré que cobrar, pero esas cifras que se dicen son absolutamente ridículas”, aclaró.

Si bien no se trata de un traspaso lineal, Adorni y Maquieyra ingresaron tras la baja de Rodríguez Chirillo y Rolandi, y en calidad de Jefe de Gabinete adoptó la Acción de Oro que hasta entonces mantenía su antecesor en la administración. Una vez institucionalizados los traspasos, el exfuncionario pasará de ser director titular clase A a ser re catalogado a la case D.