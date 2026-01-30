El gobernador Figueroa Foto: Redes

El gobernador neuquino, Rolando Figueroa, anunció que la provincia está en condiciones de financiar tres rotondas en los accesos a San Martín de los Andes por Ruta Nacional 40 y la pavimentación de los callejones de Gingins y Torres.

Figueroa visitó la zona de accesos a la ciudad luego de haber participado de la entrega de escrituras a 36 familias de San Martín de los Andes. La posterior recorrida incluyó la presencia en la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 62, hasta Lolog.

“Estamos recorriendo un lugar muy importante para San Martín, donde tenemos que realizar una obra para mejorar el acceso de toda la población que se desplaza día a día, incluso también para los turistas”, expresó el mandatario provincial.

En este marco, Figueroa confirmó que “la Provincia está en condiciones de financiar el mejoramiento y asfaltado del Callejón Gingins y del Callejón de Torres hasta su conexión con la Ruta Nacional 40 , dos corredores clave para el tránsito cotidiano y el desarrollo urbano de la localidad”.

El proyecto también contempla la construcción de tres rotondas sobre Ruta Nacional 40, en sitios considerados estratégicos: callejón de Bello, calle Molina Campos y callejón de Torres. El mandatario calificó estas obras como “indispensables para ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en accesos muy utilizados”.

El gobernador aclaró que, para avanzar con la ejecución de las obras, es necesaria la aprobación del Concejo Deliberante sanmartinense. “Desde la provincia ya estamos preparados. Una vez que avance el Concejo Deliberante, lo vamos a poder completar”, sostuvo.