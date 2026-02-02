El gremio La Fraternidad confirmó un paro general de 24 horas para este jueves 5 de febrero. Foto: NA/Juan Vargas.

El conflicto salarial en el sector ferroviario volvió a escalar y tendrá impacto directo en el servicio de trenes. El gremio La Fraternidad confirmó un paro general de 24 horas para este jueves 5 de febrero, luego de rechazar una nueva propuesta salarial del Gobierno y no alcanzar un acuerdo en la última reunión paritaria.

La medida de fuerza fue anunciada este lunes tras un nuevo encuentro con la Secretaría de Transporte, que finalizó sin avances. Según informó el sindicato, la oferta oficial consistió en una recomposición del 1% para los salarios correspondientes a enero, un porcentaje que ya había sido descartado la semana pasada por considerarse insuficiente frente a la inflación.

La medida de fuerza fue anunciada este lunes tras un nuevo encuentro con la Secretaría de Transporte. Foto: NA/Juan Vargas.

El malestar sindical se profundizó tras el cuarto intermedio de la negociación, cuando el Gobierno mantuvo la misma propuesta. Desde La Fraternidad señalaron que el incremento ofrecido no compensa la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años y no responde a la situación del sector.

Por este motivo, el secretario general del gremio, Omar Maturano, anunció un paro total del servicio ferroviario por 24 horas. La huelga comenzará a las 00 del jueves 5 de febrero y fue comunicada oficialmente a través de un comunicado difundido al finalizar la reunión.

Omar Maturano, secretario general del Sindicato La Fraternidad. Foto: NA.

En declaraciones radiales, Maturano apuntó contra el Ejecutivo y cuestionó la gestión del sistema ferroviario. “Hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. Están tratando de bajarle el precio a nuestro reclamo, como lo hace con todo”, expresó en AM 990.

Además de La Fraternidad, en la mesa de negociación salarial participan otros gremios del sector, como la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA).

La semana pasada, se alcanzó un acuerdo salarial para los trabajadores de empresas como FEPSA, NCA y FERROSUR, que contempla una recomposición del 18% a pagar en tres tramos, con revisiones previstas para mediados de abril. Sin embargo, ese entendimiento no incluyó a la totalidad de los empleados ferroviarios y dejó afuera a la mayoría de los conductores de trenes, según informó Noticias Argentinas.

El secretario general del gremio, Omar Maturano, anunció un paro total del servicio ferroviario por 24 horas. Foto: NA.

Maturano aseguró que los trabajadores del sector perdieron cerca de un 40% de su poder adquisitivo desde 2023 y detalló la situación salarial actual. Señaló que un maquinista con 10 años de antigüedad percibe un salario de 1.500.000 pesos, mientras que el gremio reclama que el ingreso mínimo alcance al menos los 2.200.000 pesos.

El dirigente sindical también cuestionó que las paritarias se ubiquen en torno al 1%, un porcentaje que, según sostuvo, representa menos de la mitad de la inflación mensual. A esto sumó reclamos por la falta de inversión en maquinaria e infraestructura ferroviaria y por el retiro de personal que, aseguró, se produjo de manera significativa en los últimos años.