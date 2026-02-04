Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, confirmó a Diego Valenzuela como titular de la Agencia de Seguridad Migratoria, un nuevo organismo del Estado.

A través de una entrevista radial, la funcionaria indicó que el Gobierno buscará reforzar los controles fronterizos, además de la articulación entre la política de migración con la estrategia de seguridad a nivel país.

Diego Valenzuela y Javier Milei. Foto: NA.

La conformación de la Agencia de Seguridad Migratoria está bajo el ala del Ministerio de Seguridad, junto a la Agencia Federal de Emergencia y el RENAR (Registro Nacional de Armas).

Diego Valenzuela actualmente es senador provincial, tras una década al frente del municipio bonaerense de Tres de Febrero.

“La Dirección Nacional de Migraciones, hace mes y medio, dos meses, se incorporó al Ministerio de Seguridad Nacional. Y esto era algo que veníamos planteando hace muchísimo tiempo”, comentó Monteoliva.

Bullrich dejará de ser ministra de Seguridad y su lugar será ocupado por Monteoliva. Foto: Twitter oficial de Patricia Bulrrich

Además, indicó que “no es gratuito que se integre a Seguridad precisamente por esto, porque hace parte de la política de seguridad nacional y estamos conformando lo que vendría a ser una futura agencia de seguridad migratoria”.

La ministra expresó que Valenzuela “todavía no ha sido nombrado”, más allá de que “la idea es que se incorpore al equipo una vez que salga el decreto”. Y siguió: “Después, abajo, sigue, toda la estructura de Migraciones como viene funcionando hasta ahora”.

Monteoliva defendió el proyecto para bajar la edad imputabilidad

Días atrás, Alejandra Monteoliva, defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad.

La funcionaria afirmó que la baja debería ser menor al propuesto en la iniciativa oficial, que fijaría la imputabilidad a partir de los 13 años. “La baja de la edad de imputabilidad es clave. Ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”, afirmó.

Asumió como ministra de Seguridad en lugar de Bullrich desde el 2 de diciembre. Foto: Captura de pantalla Oficina Presidencia

“Tenemos una ley de 1980, mientras que las organizaciones criminales han cambiado. Hoy reclutan chicos y la evidencia muestra que esas estructuras han mutado”, sostuvo.

“Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido. Ojalá que podamos lograr esa reducción en la edad de imputabilidad”, cerró.