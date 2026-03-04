Conferencia de prensa de Nahuel Gallo. Foto: Captura de video.

Nahuel Gallo regresó este lunes 2 de marzo a la Argentina tras pasar más de 400 días preso en Venezuela y volvió a compartir momentos junto a sus seres queridos.

A través de una conferencia de prensa, el gendarme rompió el silencio junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno; y el comandante de Gendarmería Claudio Brilloni.

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó.

El gendarme señaló que “le han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”. añadió.

“Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató en conferencia de prensa desde el Edificio Centinela.

Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperado ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.