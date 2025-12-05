Diego Valenzuela anunció el desembarco de Coca-Cola FEMSA en Tres de Febrero



Diego Valenzuela anunció el desembarco de Coca-Cola FEMSA en Tres de Febrero. Foto: Captura

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, y Darío Mollo, gerente de Distribución de Coca-Cola FEMSA, anunciaron la apertura de Nuevo Norte, el centro de distribución de la compañía en el Parque Logístico del Buen Ayre.

“Es un gran crecimiento para la producción y el trabajo del municipio. También es un orgullo saber que de acá salen muchos productos que se consumen en el AMBA”, comentó el jefe comunal.

El arribo del centro de distribución “Nuevo Norte” es parte del plan de inversión anunciado por el Sistema Coca-Cola, cuyo objetivo es modernizar la operación en Argentina, contemplando ampliaciones de capacidad productiva, mejoras logísticas y avances en infraestructura a lo largo del país.

“Estamos preparados para el volumen del futuro en este espacio que es mucho más cómodo, y que realmente nos hace trabajar de una manera mucho más segura”, resaltó Mollo.

El nuevo predio ocupa 89.900 metros cuadrados, cuenta con una capacidad de almacenamiento de 11.000 pallets e ingresarán más de 130 camiones por día.

Además, dispone de una bodega ampliada, dos patios operativos, nuevas dársenas, áreas de maniobra optimizadas, oficinas administrativas, comedor y vestuarios.

Asimismo, el centro opera con una flota de autoelevadores eléctricos y cuenta con una planta de tratamiento de efluentes. En cuanto a la seguridad, el predio dispone de una red de incendios con tanque de abastecimiento propio y externo, así como de vialidades internas diseñadas para mejorar la circulación y reforzar la seguridad operativa.