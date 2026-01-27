La industria textil atraviesa un complicado momento. Foto: Sin Mordaza

La industria textil argentina sigue atravesando un momento crítico y la empresa Emilio Alal S.A.C.I.F.I., con más de 100 años de trayectoria, anunció el cierre de sus plantas de hilados y telas en Corrientes y Chaco dejando a más de 260 trabajadores sin empleo. La compañía comunicó a sus empleados que la decisión respondió al “actual contexto económico y comercial adverso” y a problemas estructurales que habían hecho inviable la continuidad de sus operaciones.

Según la empresa, factores como la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir -tanto nuevas como usadas-, la caída del poder adquisitivo, los elevados costos financieros, laborales y energéticos y la alta carga impositiva “generaron una pérdida significativa en la competitividad para la producción nacional”.

El caso de Emilio Alal se suma a otros episodios que muestran la complejidad del sector. En paralelo, otras firmas textiles enfrentaron reestructuraciones o desvinculaciones de personal en distintas partes del país en un contexto de caída del consumo interno y presión importadora que ha impacto a toda la cadena productiva.

260 personas se quedaron sin trabajo. Foto: Diario Época Corrientes

Qué implica la crisis para el sector textil

Los datos oficiales reflejan la gravedad de la situación: la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) informó que la actividad del rubro cayó un 24% interanual en octubre de 2025, muy por encima del promedio de la manufactura general, que retrocedió 2,9% en ese mismo período. La utilización de la capacidad instalada en la industria se redujo al 32,5%, marcando uno de los niveles más bajos de los últimos años.

Además, la caída de la producción impactó en el empleo formal del sector. En septiembre, había 105.000 trabajadores registrados, cifra que no solo mostró una retracción respecto al mes anterior, sino que representó también una disminución respecto al mismo mes de 2024 reflejando un proceso de ajuste sostenido que ya había significado la pérdida de más de 16.000 empleos desde fines de 2023.