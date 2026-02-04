El niño de 11 años volvió a visitar al presidente en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei recibió a Pedrito, el niño admirador de sus ideas que ya había visitado Casa Rosada el pasado 2 de abril de 2025. El presidente argentino estuvo con él y su madre en el despacho durante el mediodía de este miércoles 4 de febrero.

Pedrito fue recibido por Milei en 2025 luego de que se haya dado a conocer su admiración por el líder de La Libertad Avanza. "Me provocó un llanto. Era mi sueño verlo“, dijo en ese momento el niño que reveló que sueña con ser ministro de Economía.

El niño visitó a Milei en su despacho presidencial. Foto: Prensa Gobierno

Cómo se conocieron Javier Milei y Pedrito, el niño de 11 años que confesó ser su admirador

El encuentro en 2025 se produjo después del acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, celebrado en el barrio porteño de Retiro con la presencia de autoridades gubernamentales, fuerzas militares y excombatientes. Pedrito había asistido al homenaje y durante una entrevista televisiva, contó con entusiasmo su ilusión de saludar al presidente, lo que finalmente se concretó cuando fue invitado a la sede del Poder Ejecutivo.

“Se te hizo realidad. Aparte estás de amarillo y azul, que son los colores del minarquismo. Después, cuando te radicalices más, vas a usar amarillo y negro. Eso es en otro momento”, le dijo Milei al niño. Durante la visita, Pedrito también saludó desde el balcón de la Casa Rosada, donde lo acompañó el presidente y la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y se tomó una foto con la motosierra que identifica al presidente como símbolo de su mensaje económico y político.

En diálogo con medios, el niño contó que Milei le regaló dos libros autografiados, uno de ellos dedicado con la frase: “Para Pedro, por convertirse en un guerrero de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!“. Pedrito, que se describió a sí mismo como libertario y se interesa por la política desde muy joven, sorprendió con su postura sobre temas sociales y económicos para su edad. En el móvil televisivo previo al encuentro, afirmó que prefiere informarse sobre política antes que ver dibujos animados y compartió su opinión sobre cómo debería abordarse la pobreza.

La historia de Pedrito se viralizó rápidamente en medios y redes, convirtiéndose en una anécdota llamativa dentro del perfil público de Milei y su vínculo con sectores jóvenes que adhieren a ideas libertarias.