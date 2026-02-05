El Gobierno envió el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea a Diputados:

El pacto fue frenado por el Parlamento Europeo. Foto: REUTERS

El Gobierno envió este jueves a la Cámara de Diputados el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea y el Mercosur para obtener la ratificación del Congreso.

Se trata de un acuerdo que consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas, señalaron voceros de Presidencia de la Cámara baja.

El tratado comercial será debatido en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur. Estos dos cuerpos de trabajo todavía no tienen designados a sus integrantes ni a sus autoridades, por lo que se espera una pronta convocatoria para su constitución.

Si bien había sido incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias, su ingreso se demoró porque recién la Comisión Europea entregó las copias certificadas al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Pablo Quirno.

Luego, Cancillería revisó el texto y lo remitió al Poder Ejecutivo, donde pasó a la firma de la Secretaría de Legal y Técnica, el área liderada por María Ibarzabal Murphy.

El visado del presidente Javier Milei era el paso faltante antes de fuera enviado a Diputados, donde el proyecto quedó en línea de largada para comenzar su tratamiento cuando lo dispongan las autoridades políticas del oficialismo.

El presidente participó de la ceremonia realizada el sábado 17 de enero. Foto: REUTERS

La iniciativa apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

En qué consiste el acuerdo Mercosur-UE y cuándo podría implementarse

El acuerdo comercial se firmó el 17 de enero en Asunción, Paraguay (país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur), en el marco de una ceremonia que tuvo la participación de Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el presidente de Brasil, Lula da Silva.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar meses y hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.