El presidente anunció que llevará el tratamiento del acuerdo comercial al Congreso. Foto: Cada Mañana

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea se firmó el pasado sábado 17 de enero en Paraguay con la presencia de una decena de líderes mundiales, entre ellos, el presidente Javier Milei. Sin embargo, el Parlamento Europeo paralizó el pacto días después: lo envió al Tribunal de Justicia para ver si respeta los tratados del bloque de los 27 y se supo hasta cuándo puede demorarse su puesta en marcha mientras el Gobierno busca ratificarlo en el Congreso durante el periodo de sesiones extraordinarias de febrero.

El Parlamento Europeo paralizó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la decisión causó impacto a nivel internacional. La firma fue celebrada por los líderes de los países involucrados, pero ahora se deberá analizar si el convenio respeta los tratados del bloque de los 27 y por este motivo, suspendió su aplicación hasta que el Tribunal de Justicia emita un pronunciamiento con 334 votos a favor y 324 en contra.

Javier Milei en la firma de acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Foto: EFE

Acuerdo comecial Mercosur - Unión Europea: hasta cuándo podría extenderse su puesta en marcha

Según informó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la promulgación del acuerdo comercial podría demorarse hasta dos años. Mientras tanto, el Gobierno intentará ratificarlo en el Congreso, ya que el mismo día que se firmó en Paraguay, anunció que llevará su tratamiento en el periodo de sesiones extraordinarias que irá desde el 2 hasta el 27 de febrero.

De hecho, La Libertad Avanza activó reuniones en este contexto: Martín Menem estuvo con el embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti. De esta manera, buscará ser el primer país en aprobarlo si se destraba toda esta situación antes de que Europa decida.

Javier Milei, presidente de la República Argentina. Foto: Reuters (Cesar Olmedo)

Cabe destacar que a pesar de lo que suceda en Argentina, su puesta en marcha dependerá de lo que pase primero en el Viejo Continente. La definición del Parlamento Europeo se dio mientras Javier Milei se encontraba en el Foro de Davos y la delegación argentina que acompañó al presidente señaló que el Gobierno está “preocupado”.

A pesar de eso, confían en que las partes resolverán las diferencias y que el acuerdo avanzará tal como fue negociado. “Hoy se discutió el tema en varias conversaciones, obviamente”, reconoció una fuente cercana a la comitiva oficial a Infobae el pasado jueves 22 de enero sobre los encuentros que funcionarios argentinos mantuvieron con contrapartes europeas en Suiza.

Qué beneficios tiene para Argentina el acuerdo comercial, según el Gobierno

Para Argentina implica un golpe inesperado, ya que desde el Ejecutivo celebraron con énfasis el acuerdo dado que “abre nuevas oportunidades para la inserción internacional del Mercosur y fortalece el acceso de sus exportaciones al mercado europeo”. En esta línea, detalló qué se proyectaba tras la ceremonia realizada este sábado 17 de enero en Paraguay:

La Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur por un valor aproximado de 61 millones de dólares

Acceso preferencial para otro 7,5% -equivalente a 4700 millones de dólares- para beneficiar a casi la totalidad de las exportaciones del bloque a la Unión Europea

Además, desde el área a cargo de Pablo Quirno se indicó que las exportaciones argentinas a la Unión Europea prevén un crecimiento de alrededor de 76% en los primeros cinco años de vigencia del acuerdo y hasta un 122% en un horizonte de diez años. “En términos de valores, las exportaciones pasarían de casi 8641 millones de dólares en 2025 a 15.166 millones en el plazo de cinco años y a USD19.165, más que duplicándose en un horizonte de diez años”, subraya el comunicado.

El presidente viajó junto al canciller Pablo Quirno. Foto: Prensa Gobierno

El Gobierno detalló que este crecimiento estará impulsado “no solo por los sectores tradicionales, sino especialmente por el fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería, en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos”.

En última instancia, el comunicado expuso que el acuerdo comercial permitirá diversificar y ampliar la canasta exportadora e incorporar nuevos productos y servicios al comercio bilateral. “Las exportaciones agroindustriales registrarían un crecimiento cercano al 15% -se destacan la carne, pesca y economías regionales-, mientras que las exportaciones industriales podrían expandirse alrededor de 30%, con foco en autopartes e insumos industriales, especialmente químicos y petroquímicos”, precisaron. Todos estos detalles quedarán sin efecto por la decisión del Parlamento Europeo.