Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Foto: NA.

El Gobierno continúa con sus negociaciones informales con distintos sectores de la oposición en la previa a las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde buscará aprobar la reforma laboral a través de conseguir el quórum necesario y apunta a que se sesione el 11 de febrero, una fecha que, por ahora, se mantiene como la principal referencia en el calendario legislativo.

Si bien la semana pasada desde el oficialismo daban por cerrado el ciclo de consultas políticas, en los hechos las conversaciones no se detuvieron. Durante esta semana se desarrollan nuevas reuniones de carácter técnico, orientadas a ajustar detalles del texto y a destrabar resistencias puntuales, especialmente entre bloques dialoguistas y representantes provinciales.

Hay que mencionar que el proyecto ya cuenta con dictamen de mayoría, aunque Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de minoría en rechazo a la iniciativa.

Diego Santilli, ministro del Interior. Foto: NA

Mientras tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene una agenda activa de reuniones con gobernadores y mandatarios provinciales con el fin de sumar votos de cara al debate en el Senado. Su gestión podría ser clave para incorporar adeptos de cara al poco tiempo que queda para empezar con el debate oficial.

Patricia Bullrich lidera negociaciones clave mientras se busca ganar la mayoría

En la previa, la senadora nacional Patricia Bullrich, parte de un piso de 21 senadores propios, a los que podrían sumarse otros tantos del PRO.

También la UCR podría aportar 10 senadores a las negociaciones a favor que quiere llevar a cabo el Gobierno.

Patricia Bullrich es clave en las votaciones de la Reforma Laboral. Foto: NA

El panorama general en el Senado se presenta favorable para el Gobierno, pero no exento de riesgos. La construcción de mayorías deberá sostenerse no solo en la votación en general, sino también en el tratamiento en particular, donde podrían emerger objeciones sensibles. En ese sentido, el Ejecutivo deberá dar respuestas concretas a los reclamos de los gobernadores, especialmente sobre los artículos que impactan en impuestos coparticipables, como Ganancias, si pretende asegurar el éxito legislativo de la reforma.