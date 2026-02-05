Javier Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial para exponer lo que el Gobierno considere fake news:

El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

El gobierno de Javier Milei publicó un comunicado en una nueva cuenta gubernamental de Twitter. Se trata de la nueva Oficina de Respuesta Oficial, que según el Ejecutivo, la crearon para "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política“.

El Gobierno activó una cuenta oficial para derribar lo que consideren fake news. "Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración“, indicaron.

Javier Milei y Manuel Adorni Foto: NA

“Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”, sumaron en el comunicado.

La cuenta se creó este jueves 5 de febrero y sostuvieron que “no busca convencer ni imponer una mirada, tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. Y agregaron: “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”

El Gobierno firmó un acuerdo de minerales críticos con Estados Unidos: en qué consiste

El Gobierno Nacional informó este miércoles que se firmó un acuerdo de minerales críticos con Estados Unidos, mediante el cual ambas naciones “ratifican su asociación estratégica y su compromiso con el desarrollo de un suministro seguro, resiliente y competitivo”, según un comunicado difundido por Cancillería.

El convenio tuvo lugar durante la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Se trata de un Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos.

Argentina y Estados Unidos suscribieron un acuerdo de minerales críticos. Foto: Cancillería

“La iniciativa apunta a consolidar cadenas de valor más sólidas y diversificadas, generar un entorno favorable para la llegada de inversiones productivas de largo plazo y responder al crecimiento de la demanda global y a la aplicación de tecnologías de vanguardia”, indica el comunicado de la cartera bajo el mando de Pablo Quirno.

Y explica: “Para la Argentina, este instrumento representa una oportunidad de crecimiento económico y productivo. En 2025, gracias a los estímulos y condiciones establecidas por el RIGI, las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, lo que implicó un crecimiento interanual cercano al 30%”.