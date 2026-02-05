Diego Santilli. Foto: NA

El Gobierno propuso una reestructuración integral del Ministerio del Interior. Se redefinirá así cuántas secretarías, subsecretarías y unidades asesoras tendrá el organismo con Diego Santilli a la cabeza para “reacomodar el organigrama estatal”. El Decreto 85/2026 fue publicado en el Boletín Oficial, la ordenó el Presidente y la avaló el ministro.

La importancia del Ministerio es tal que maneja cuantiosos temas entre los que se hayan los asuntos indígenas, relación entre el Estado y las provincias, y deportes. De este modo, la nueva estructura describe la existencia de una Subsecretaría de Enlace Legislativo, una Subsecretaría de Deportes y una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Santilli Foto: Presidencia

Cuáles son los cambios en el Ministerio

El Decreto fija objetivos concretos para distintas áreas del Ministerio. Uno de los cambios importantes es que la Subsecretaría Legal pasa a ser responsable de asegurar que el Ministerio cumpla con la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley N.° 27.275), es decir, que la información estatal sea accesible y transparente.

A su vez, la Subsecretaría de Gestión Administrativa deberá reforzar las políticas de transparencia y trabajar de manera coordinada con la Oficina Anticorrupción, con el objetivo de prevenir y controlar posibles irregularidades dentro de la gestión pública nacional.

Diego Santilli Foto: Noticias Argentinas

El decreto también dispone una actualización del nomenclador de funciones ejecutivas del Ministerio del Interior. En la práctica, esto implica una reorganización interna: algunos cargos se eliminan, otros se equiparan y algunos se reubican. El detalle de las nuevas funciones y quiénes las ocupan aparece en los anexos del decreto.

Por último, se derogan normas y estructuras anteriores, lo que significa que se dejan sin efecto regulaciones y áreas que ya no se consideran necesarias. Entre ellas, se anula el artículo 5.° de un decreto de diciembre de 2024 y una decisión administrativa de 2018 relacionada con el área de Asuntos Indígenas.

El Ministerio del Interior Foto: Imagen creada por Copilot AI por Canal 26

Cómo continuará funcionando el Ministerio

Mientras dure la transición organizativa, las áreas que tengan un rango menor al que se acaba de aprobar seguirán funcionando igual que hasta ahora. Esto significa que mantienen a su personal, sus tareas y las condiciones laborales vigentes (niveles, grados y suplementos), para que no haya interrupciones ni vacíos en la gestión mientras se implementan los cambios.

El texto también aclara que la reforma no implica agrandar el Estado: no se crean nuevas áreas dentro de la administración pública nacional ni se suman cargos o presupuesto extra. Tanto la Dirección Nacional de Diseño Organizacional como la Oficina Nacional de Presupuesto confirmaron que el nuevo esquema se cubre con los recursos ya existentes.

RENAPER. Foto: X/@SeguInfo

Qué pasará con el RENAPER

Damián Andrés Selem es el nuevo subdirector de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Hace unos días había renunciado Benito Mario Molver, quien era titular del organismo, y el Gobierno le agradeció por sus servicios.

En su lugar asumió Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux; cambio formalizado por el Decreto 33/2026.