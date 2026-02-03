La concentración arranca desde Plaza de Mayo. Foto: Prensa Red

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de su consejo directivo para este viernes 6 de febrero en la que analizará cómo responder al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, en medio de negociaciones abiertas y presiones políticas de distintos sectores gremiales y opositores. Uno de los puntos que estará sobre la mesa es la posibilidad de convocar a un paro general, una medida de fuerza que la central sindical no descarta como herramienta de presión.

En la previa al encuentro, dirigentes cegetistas señalaron que “la medida de fuerza es uno de los tantos recursos en juego”, en un contexto en el que la Reforma Laboral buscará aprobarse en el Congreso y se intensifican las tensiones políticas en torno a su tratamiento. La agenda de la CGT será amplia, aunque el eje central será debatir si priorizan profundizar las tratativas para modificar el proyecto oficial o si se avanza hacia un plan de lucha que incluya un paro o movilizaciones.

El gremio se opone a la reforma laboral del Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

La cita se producirá tras un intento frustrado de la CGT por entablar reuniones con gobernadores del interior para buscar apoyos y consolidar posiciones contra el proyecto de ley. Diversos mandatarios provinciales -cuya postura puede ser clave para la aprobación o rechazo de la iniciativa- no concretaron audiencias previstas, lo que complica el escenario de negociación sindical.

En paralelo, otros gremios estatales y sindicales con vinculación cegetista ya barajan medidas de protesta: organizaciones agrupadas en ATE resolvieron un paro nacional con movilización para el día en que se trate la reforma laboral en el Senado e incluso evaluaron anticipar medidas de fuerza en provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto oficial.

Los horarios y calles donde habrá mayor concentración. Foto: El 1

La discusión interna en la CGT también se da en un momento de mayor presión política: la oposición reapareció reclamando a los gobernadores que rechacen la Reforma Laboral y expresó un respaldo a la posición de la central obrera frente al proyecto oficial, aunque aclarando que un paro general “no es definitorio” para frenar la iniciativa.

A la espera de la definición de este viernes, la CGT analiza distintos escenarios de acción, incluido un eventual paro general, como parte de las herramientas que los sindicatos podrían aplicar si no se logran cambios significativos en el texto del proyecto que preocupa a sectores del movimiento obrero.

El gobernador de La Pampa le dijo que no a la reforma laboral tras la reunión con Santilli y Adorni: “Esto no soluciona absolutamente nada”

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, visitó Casa Rosada para mantener una reunión con los ministros Diego Santilli y Manuel Adorni en un contexto marcado por la búsqueda de consensos por parte del Gobierno para aprobar la Reforma Laboral en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. Sin embargo, el mandatario provincial fue contundente y rechazó el proyecto de ley. “Son reformas que son necesarias pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos”, sostuvo.

El gobernador de La Pampa llegó a Casa Rosada a las 10 de la mañana de este martes 3 de febrero luego de las dos fallidas audiencias que debió suspender por problemas personales y por las complejas condiciones climáticas que azotaban a su provincia. En la reunión, también reiteró sus planteos por la deuda de Nación.

El gobernador de La Pampa rechazó el proyecto de Reforma Laboral y pidió al Gobierno que regularice la deuda con su provincia. Foto: Cuenta de Twitter de Sergio Ziliotto

Al término del intercambio que duró poco más de una hora, Ziliotto pidió un proyecto que “beneficie a todos”, y propuso ampliar el debate por el articulado diseñado por los ministros Federico Sturzengger y Luis Caputo. “Una Reforma Laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice”, arremetió.

En la misma línea, agregó: “Se lo planteé recién en la reunión con Adorni y con Santilli, de que habría que ampliar el debate, buscar qué aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”. Si bien consideró que “son reformas que son necesarias”, aclaró que “necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos”.