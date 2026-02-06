El Gobierno anunciará una reestructuración de las obras sociales. Foto: Misiones Online

El Gobierno oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de dos nuevas obras sociales independientes: una para el personal militar y otra para las fuerzas federales de seguridad. La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la profunda crisis financiera y operativa que atravesaba al organismo, cuyo déficit rondaba los $200.000 millones, y marca un punto de inflexión en la cobertura de salud de las fuerzas de defensa y seguridad.

El IOSFA, que integraba la cobertura de salud de militares y policías bajo una sola estructura, enfrentaba serias dificultades para garantizar prestaciones médicas a sus más de 500.000 beneficiarios debido al desbalance financiero y la falta de sustentabilidad del sistema. La decisión de dividirlo en dos entidades separadas busca enfrentar estos desafíos estructurales y mejorar la gestión de la cobertura médico-asistencial, según el Gobierno.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Con la medida formalizada mediante el Decreto 88/2026, se creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que quedará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y será responsable de la atención médico-asistencial y social del personal militar en servicio, retirado, pensionado y sus familias en todo el territorio nacional.

Por otro lado, se constituyó la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, para brindar cobertura al personal de cuerpos como Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina, además de eventuales futuras incorporaciones de otras fuerzas federales.

Efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval custodian las fronteras y vías navegables. Foto: NA

El Gobierno disolvió IOSFA: objetivos y contexto de la medida

El Gobierno justificó la disolución del IOSFA en la necesidad de encarar una reorganización institucional, financiera y operativa, tras años de desequilibrio presupuestario y problemas de gestión. La nueva estructura, con dos entes autárquicos, apunta a asegurar la continuidad y la calidad de las prestaciones de salud, evitando afectaciones al derecho de atención médica de los afiliados.

La creación de OSFA y OSFFESEG se inscribe en un plan de reestructuración más amplio que ya había sido anticipado a fines de 2025 y que responde, en parte, a reclamos históricos de los sectores involucrados sobre la separación de la cobertura entre militares y personal de seguridad.

Estructura y funcionamiento de las nuevas obras sociales

Cada obra social contará con un directorio especializado integrado por representantes de las respectivas fuerzas y tendrá autonomía para definir su organización interna, programas médicos, políticas de inversión y gestión presupuestaria, con auditorías internas y supervisión por parte de sus ministerios de referencia.

El Estado mantendrá funciones de control y regulación y se espera que durante el período de transición -que podría extenderse por varios meses- se transfieran gradualmente activos, personal y responsabilidades desde el antiguo IOSFA hacia las nuevas entidades sin perjuicio de las prestaciones actuales de los afiliados.