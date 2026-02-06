Acuerdo comercial Foto: Shutterstock

Argentina y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos este jueves 6 de febrero, iniciativa que el Gobierno considera estratégica para profundizar la relación económica bilateral y abrir nuevas oportunidades para diversos actores productivos del país. Según lo informado por Cancillería, el convenio tiene el potencial de ampliar el acceso de productos argentinos al mercado estadounidense y recuperar exportaciones cercanas a US$ 1.013 millones, además de facilitar la inserción del país en cadenas globales de suministro.

Los sectores de la economía argentina que buscan ser beneficiados tras el acuerdo comercial con EEUU

Agroindustria y alimentos

El acuerdo establece acceso preferencial para productos argentinos como carne vacuna, además de productos aviares y porcinos, lácteos, vinos, frutas, azúcar, chocolates y alimentos procesados. En ese marco, Estados Unidos amplió el cupo de exportación de carne bovina hasta 100.000 toneladas anuales, lo que podría traducirse en cerca de US$800 millones adicionales en ventas externas.

Automotriz y autopartes

La industria automotriz y de autopartes también resultará impactada: el acuerdo contempla la aceptación de vehículos y piezas fabricados bajo estándares de seguridad y emisiones vigentes en Estados Unidos, así como cupos específicos para su importación, lo que puede facilitar la integración del sector en mercados internacionales.

Energía y minerales críticos

Otro eje clave del entendimiento se vincula al desarrollo del sector de energía y minerales críticos, con especial foco en litio, cobre, petróleo y gas. El pacto busca fomentar inversiones estadounidenses en estos rubros mediante herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), posicionando a Estados Unidos como socio estratégico para la explotación de estos recursos.

Farmacéutica y tecnología médica

La industria farmacéutica y de dispositivos médicos también verá modificaciones operativas. El acuerdo reconoce las aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para medicamentos y equipamiento, lo que elimina la necesidad de revalidaciones periódicas y permite auditorías y certificados electrónicos, con el objetivo de agilizar los procesos comerciales y regulatorios entre ambos países.

Economía digital y servicios

Además del comercio de bienes físicos, el tratado incluye compromisos para la economía digital y los servicios, abarcando software, comercio electrónico y plataformas tecnológicas. Entre otros aspectos, el acuerdo prohíbe la aplicación de impuestos discriminatorios y garantiza el libre flujo de datos entre las dos naciones, lo que puede favorecer la actividad de empresas tecnológicas y de servicios digitales.

Propiedad intelectual, logística e infraestructura

En materia de propiedad intelectual e industrias creativas, la Argentina se compromete a reforzar la protección de derechos como copyright, marcas y patentes, además de fortalecer los controles contra la piratería y la falsificación. El convenio también incluye disposiciones para facilitar los trámites aduaneros, promover el comercio sin papeles, agilizar envíos express y fomentar la cooperación en áreas como construcción naval, tecnología 5G y entornos ambientales y de ciberseguridad.