La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se suspendió el paro que estaba programado para el lunes 9 de febrero, que afectaba a las actividades que corresponden a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

De esta manera, no habrá complicaciones como demoras o cancelaciones a la hora de volar, tal como se preveía cuando se anunció la medida de fuerza.

La decisión se tomó luego de que las nuevas autoridades del Ministerio de Transporte convocaran al gremio a una reunión de urgencia para destrabar el conflicto.

“Posponemos la medida de fuerza del lunes porque, desde un primer momento, nuestra intención fue el diálogo”, confirmó Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional. La dirigente explicó que el conflicto se originó por “una deuda salarial y el incumplimiento de un aumento” pactado anteriormente.

El paro, que iba a comenzar a las 00:00 del lunes, amenazaba con afectar la operatividad de los aeropuertos en plena temporada. “Veníamos realizando distintas acciones en los aeropuertos sin llegar al paro, porque es la última herramienta, y al parecer el Gobierno escuchó el reclamo”, agregó Cabezas.

Por su parte, Marcelo Belleli, titular de ATE ANAC, advirtió que la suspensión es condicional: “Vamos a dialogar posponiendo el paro, pero no renunciamos a los reclamos que nos llevaron a la medida de fuerza”.

El sindicato informó que, mientras se desarrolle la negociación, la operación aérea será normal. No obstante, si no se llega a un acuerdo en la reunión con los funcionarios, se convocará a una nueva asamblea para definir los pasos a seguir.