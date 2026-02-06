Billetera virtual. Foto: Unsplash

La Reforma Laboral presenta un artículo que permite pagar los sueldos en billeteras virtuales, pero el Gobierno se debate si incluirlo o no en el proyecto cuyo tratamiento se realizará el próximo miércoles 11 de febrero en el Congreso. Desde el Ejecutivo creen que la reglamentación sería “sumamente restrictiva”.

El actual artículo 35 del proyecto de Reforma Laboral rel artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo al autorizar el pago de remuneraciones en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados por el Banco Central, además de otras entidades que pueda autorizar la autoridad de aplicación.

Cobro de sueldos Foto: Banco Provincia

Opiniones cruzadas

Luis Caputo, ministro de Economía, y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, estarían en contra de incluir este artículo en el Proyecto de Ley de Reforma Laboral. “Es una medida que perjudica la capacidad de reactivación del crédito”, afirmaron fuentes oficiales.

Por otro lado, el artículo 14 podría generar conflictos con los bancos, ya que les quitaría la exclusividad a las cuentas bancarias para la acreditación de haberes. Por eso mismo existe una presión persistente de parte de estas entidades que mantienen contacto con el Gobierno.

Salario Foto: NA.

Teniendo en cuenta el caso de Sur Finanzas, aquella financiera que continúa bajo investigación judicial por la causa AFA, el oficialismo alerta por posibles riesgos operativos y de supervisión al ampliar las entidades habilitadas para pagar salarios sin el marco de control que ofrecen los bancos.

Qué pasa si el proyecto sigue su curso

Si el artículo sigue su curso, el oficialismo analiza acotar el alcance, fijar exigencias adicionales y limitar el número de actores habilitados bajo la supervisión del Banco Central. De este modo, harían una reglamentación restrictiva.

Una vez más, el capítulo tributario sigue siendo el eje de la oposición y el que mayor cantidad de desacuerdos genera. Al reducir el Impuesto a las Ganancias para sociedades, podría reducir el monto de coparticipación que reciben las provincias. Sin embargo, el Gobierno se rehúsa a modificar el texto, más allá de no contar con los votos necesarios para hacer que este punto pase a la siguiente instancia.