¿Murió el acuerdo? Se supo qué pasará con un artículo clave de la Reforma Laboral que generó tensión entre Milei y gobernadores:

Javier Milei en la Asamblea Legislativa en el Congreso. Foto: NA.

El Gobierno endureció su posición en la discusión por la Reforma Laboral y dejará fuera de cualquier negociación el apartado que prevé una reducción del Impuesto a las Ganancias para las sociedades. Si bien desde el Ejecutivo admiten que ese artículo podría no prosperar si no logra los apoyos necesarios en el Senado, aseguran que no habrá cambios en su redacción y la decisión podría tensionar el vínculo con los gobernadores, ya que pedían rever este capítulo.

“Si no quieren votarlo, que no lo voten. Si no están los votos, se caerá, pero no lo vamos a modificar”, sostuvieron desde el entorno presidencial a TN. En Casa Rosada, descartaron avanzar con esquemas de compensación fiscal para las provincias o suavizar el impacto mediante una implementación gradual o una postergación de la medida hasta 2028.

Aunque la orden de Javier Milei es no tocar el capítulo de Ganancias, en distintos despachos de Balcarce 50 reconocen que ese tramo del proyecto no supera el filtro de los gobernadores y queda expuesto a una derrota en el recinto. En el oficialismo analizan alternativas para recomponer recursos por otras vías a lo largo de 2026.

Desde el entorno de Patricia Bullrich indicaron que cuentan con más de 40 votos para avanzar con la sanción de la Reforma Laboral y con modificaciones de carácter jurídico, aunque aclararon que ese respaldo no incluye el capítulo impositivo. El tratamiento del proyecto está previsto para la sesión convocada el próximo 11 de febrero.

En paralelo, el Gobierno reunió a la mesa política para ordenar los apoyos y definir la estrategia para el tramo final de las sesiones extraordinarias. Del encuentro participan el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

De esta manera, el capítulo de Ganancias podría quedar fuera de la votación por artículos y anticipan que volverán a impulsarlo a partir de marzo, ya en el período de sesiones ordinarias en caso de que así sea. Dentro del oficialismo, algunos sectores consideran que habrá más margen para negociarlo en el marco de una reforma tributaria integral.

Chau reunión: se cayó el encuentro entre gobernadores por la Reforma Laboral y dieron a conocer los motivos

La cumbre estaba prevista en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y tenía como propósito articular una postura común entre los mandatarios provinciales -sin nadie del Gobierno- respecto al impacto fiscal que tendría el proyecto en los ingresos de las jurisdicciones. Sin embargo, la ausencia de quórum y la falta de consenso entre distintos sectores provinciales terminaron por desactivar la convocatoria.

Algunos gobernadores ya había anticipado que no iban a participar del encuentro incluso antes de la suspensión formal. Entre ellos, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; y el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quienes rechazaron la iniciativa de motorizar una foto conjunta sin un acuerdo previo sobre las compensaciones que reclaman por la reducción del impuesto coparticipable.

De hecho, se supo que durante la noche del martes 3, el ministro del Interior, Diego Santilli, se comunicó con varios gobernadores, incluidos algunos allegados al peronismo y al PRO, con el objetivo de desactivar la reunión antes de que se realizara y evitar una imagen de confrontación con el Gobierno justo cuando la Reforma Laboral se encamina a su discusión en el Senado.

El gobernador de La Pampa le dijo que no a la reforma laboral tras la reunión con Santilli y Adorni: “Esto no soluciona absolutamente nada”

Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, visitó Casa Rosada para mantener una reunión con los ministros Diego Santilli y Manuel Adorni en un contexto marcado por la búsqueda de consensos por parte del Gobierno para aprobar la Reforma Laboral en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. Sin embargo, el mandatario provincial fue contundente y rechazó el proyecto de ley. “Son reformas que son necesarias pero necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos”, sostuvo.

Al término del intercambio que duró poco más de una hora, Ziliotto pidió un proyecto que “beneficie a todos”, y propuso ampliar el debate por el articulado diseñado por los ministros Federico Sturzengger y Luis Caputo. “Una Reforma Laboral es algo que tiene que beneficiar a todos y que se debata sin que participen o hayan participado inicialmente la redacción, tanto los trabajadores como las pymes, le da un marco de sectorialidad que no se condice”, arremetió.

La reunión se realizó en horas de la mañana del martes 3 de febrero en Casa Rosada. Foto: Noticias Argentinas

En la misma línea, agregó: “Se lo planteé recién en la reunión con Adorni y con Santilli, de que habría que ampliar el debate, buscar qué aporten los trabajadores, la CGT lo ha planteado, yo estuve reunido con CAME también, el sector de las pymes tampoco ha sido consultado”. Si bien consideró que “son reformas que son necesarias”, aclaró que “necesitan la participación de todos los actores, si no va a ser una ley que no va a tener asiduos”.