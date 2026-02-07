Patricia Bullrich. Foto: X @PatoBullrich

El Gobierno buscará sancionar el miércoles en el Senado el proyecto de Reforma Laboral, aunque no tiene garantizados los votos para aprobar dos aspectos claves, que son el capítulo fiscal y los cambios en el sistema indemnizatorio.

La sesión fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para el miércoles a las 11, y se realizará en medio de una fuerte tensión social debido a que ese día habrá una marcha de las centrales sindicales y la izquierda, y a eso se sumará la tradicional marcha de los jubilados.

Bullrich junto a Villarruel en el Senado. Foto: NA

La Libertad Avanza tiene garantizados los votos para la aprobación en general y la mayoría de los artículos, pero aun no pudo enhebrar ese mismo consenso para sostener la reducción del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, debido a que ese punto es resistido por los gobernadores.

Por ese motivo, la jefa del bloque de senadores de la LLA, Patricia Bullrich, continuará hasta el mismo miércoles las negociaciones con los senadores para sancionar la ley sin cambios sustanciales, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hará lo propio con los gobernadores.

Santilli y Bullrich Foto: Collage creado por Canal 26

Hasta ahora, LLA tiene 20 votos propios y cuenta con el respaldo del monobloque del Frente Cívico, diez radicales, tres del PRO, dos misioneros, una tucumana, una chubutense, una neuquina y un correntino, a los que se podría sumar una salteña, con lo cual el oficialismo alcanzaría unos 40 votos.

El interbloque peronista reúne hasta ahora 25 votos en rechazo del proyecto, de los cuales 21 son del bloque justicialista, dos del Frente Cívico de Santiago del Estado y dos de Convicción Federal.

Debate en el Senado. Foto: @SenadoArgentina

Hasta ahora se mantiene la incertidumbre sobre qué harán los tres legisladores de Convicciòn Federal Carolina Moises, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, que responden a los mandatarios dialoguistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, y la cordobesa Alejandra Vigo.