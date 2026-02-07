El arma del Libertador de América dejó el Museo Histórico Nacional. Foto: Prensa Gobierno

El sable corvo de San Martín ya dejó el Museo Histórico Nacional y llegó al Convento de San Lorenzo en Santa Fe. El arma utilizada en combate por el Libertador de América será custodiada por el Regimiento de Granaderos a Caballo y el presidente Javier Milei brindará un acto a partir de las 19 de este sábado 7 de febrero.

El Poder Ejecutivo ordenó el traslado del sable corvo del General Don José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hasta el cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La medida fue formalizada a través del Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Carlos Presti y publicado este martes 3 de febrero en el Boletín Oficial.

El acto tendrá a Milei presente.

Según establece la normativa, la histórica reliquia, considerada uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional, será trasladada a la sede principal del Regimiento, donde quedará bajo custodia permanente de esa unidad militar. La pieza histórica será resguardada, preservada y protegida conforme a los protocolos de seguridad y conservación aplicables.

Cerca de las 14 de este sábado 7 de febrero, el histórico sable corvo llegó al Convento de San Lorenzo. Desde el Gobierno, mostraron el momento en que entró al lugar custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballo y uno de ellos explicó el procedimiento a realizar previo, durante y posterior a la ceremonia que tendrá a Milei presente.

Renunció la directora del Museo Histórico Nacional en medio de la polémica por el traslado del sable corvo de San Martín

María Inés Rodríguez Aguilar presentó su renuncia indeclinable como directora del Museo Histórico Nacional, luego de que el Gobierno dispusiera el traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

La medida fue confirmada a través del Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, general Carlos Presti. La norma establece que la histórica pieza dejará el MHN para quedar bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

El sable corvo de San Martín en el Museo Histórico Nacional. Foto: NA

Rodríguez Aguilar confirmó su decisión en declaraciones al diario Clarín, donde sostuvo que el traslado responde a “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, afirmó.

La ahora exdirectora había asumido al frente del museo, ubicado en el Parque Lezama, en agosto de 2025, tras desempeñarse como directora nacional de Museos. Reemplazó a Gabriel Di Megio, quien dejó el cargo en medio de reclamos por la falta de presupuesto.