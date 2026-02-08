Milei regresó de su viaje a Oslo y firmó la reforma laboral que ingresará al Congreso en las próximas horas Foto: x @madorni

El Gobierno buscará sancionar el proyecto de Reforma Laboral en el Senado el miércoles 11 de febrero, aunque no tiene garantizados los votos para aprobar dos aspectos claves. Se trata del capítulo fiscal y los cambios en el sistema indemnizatorio.

La sesión fue convocada por la presidenta del Senado Victoria Villarruel para el miércoles 11 de febrero a las 11 de la mañana y se realizará en medio de una fuerte tensión social, debido a que ese día habrá una marcha de las centrales sindicales y la izquierda. En paralelo, se sumará la tradicional marcha a favor de los jubilados.

Bullrich junto a Villarruel en el Senado. Foto: NA

El oficialismo tiene garantizados los votos para la aprobación en general y la mayoría de los artículos, pero aun no pudo llevar a cabo ese mismo consenso para sostener la reducción del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas porque ese punto es resistido por los gobernadores.

Por ese motivo, la jefa del bloque de senadores de la la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, continuará hasta el mismo miércoles las negociaciones con los senadores para sancionar la ley sin cambios sustanciales, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hará lo propio con los gobernadores.

Santilli y Bullrich Foto: Collage creado por Canal 26

Hasta ahora, La Libertad Avanza tiene 20 votos propios y cuenta con el respaldo del monobloque del Frente Cívico, diez radicales, tres del PRO, dos misioneros, una tucumana, una chubutense, una neuquina y un correntino, a los que se podría sumar una salteña, con lo cual el oficialismo alcanzaría unos 40 votos. El interbloque peronista reúne hasta ahora 25 votos en rechazo del proyecto, de los cuales 21 son del bloque justicialista, dos del Frente Cívico de Santiago del Estado y dos de Convicción Federal.

Debate en el Senado. Foto: @SenadoArgentina

De esta manera, se mantiene la incertidumbre sobre qué harán los tres legisladores de Convicciòn Federal Carolina Moises, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, que responden a los mandatarios dialoguistas Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, y la cordobesa Alejandra Vigo.

Revés en el Congreso: el feriado de Carnaval 2026 podría demorar la Reforma Laboral en las sesiones extraordinarias

El cronograma original fijado por el Ejecutivo contempla que el Senado empiece a tratar el proyecto el miércoles 11 de febrero, con el objetivo de otorgarle media sanción, mientras que en la Cámara de Diputados se prevé que la iniciativa llegue después del debate en la Cámara Alta.

Sin embargo, los tiempos parlamentarios empiezan a ajustarse peligrosamente porque el Decreto 24/2026 establece que las extraordinarias culminan el 27 de febrero. Y aquí surge el primer incumplimiento esperado: tras el paso por comisiones, fuentes del oficialismo reconocen que es probable que el proyecto recién pueda enviarse el lunes 16 de febrero, y tanto ese día como el martes 17 son feriados por Carnaval, lo que reduce las jornadas hábiles para dictaminar y girar la reforma a Diputados.

Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Foto: NA.

En el Senado existe otra regla que complica el calendario: el reglamento exige al menos siete días entre la emisión de dictamen y el tratamiento en el recinto, lo que prolonga automáticamente los tiempos mínimos de discusión en comisiones antes de la votación. “Si todo sale bien, este trabajo no lleva menos de 48 horas. Y eso considerando que Victoria Villarruel le imprima celeridad y que estén todos los empleados, sin ausencias por vacaciones”, explicó una fuente del del Gobierno a Infobae, anticipando la dificultad práctica de avanzar con celeridad en medio de un fin de semana largo y con movimiento reducido en el Congreso.

Además del feriado, la logística habitual de traslado y asistencia de legisladores suele verse afectada en esas fechas, lo que también podría retrasar el dictamen en comisiones o la llegada del texto al recinto para su votación final. En la Cámara de Diputados, aunque el reglamento permite dictaminar e ir al recinto en la misma jornada, también exige que ese dictamen se emita con diez días de anticipación antes del cierre de las extraordinarias.