El momento no pasó a mayores y el acto siguió desarrollándose con normalidad. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Durante la ceremonia oficial en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, se vivió un momento de tensión cuando un caballo se asustó y arrojó al suelo a un integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo. El acto donde se hizo entrega del sable corvo de San Martín tras su salida del Museo Histórico Nacional tuvo la presencia del presidente Javier Milei y pudo seguir desarrollándose con normalidad.

El incidente ocurrió mientras Milei saludaba al público desde el palco oficial, acompañado de su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y autoridades, entre ellas, el gobernador Maximiliano Pullaro. En ese momento, un caballo blanco que estaba delante de ellos quedó inquieto y de repente se alteró: quedó en dos patas y el granadero que lo montaba cayó al pasto.

El acto pudo continuar desarrollándose sin problemas.

Los demás granaderos presentes se acercaron de inmediato para asistir al oficial que había caído, mientras otro integrante del cuerpo calmaba al caballo. A los pocos instantes, la escena se normalizó y el acto oficial continuó sin mayores interrupciones.

El momento quedó capturado en la transmisión oficial del acto, donde mostró claramente la secuencia del animal alterándose y la caída del granadero. El episodio generó sorpresa entre los presentes y quienes seguían la ceremonia a través de las redes sociales.

Milei habló en la entrega del sable corvo al Regimiento de Granaderos: “No es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio al pasado”

Javier Milei encabezó un acto en San Lorenzo, Santa Fe, en la entrega del sable corvo de San Martín que pasará a ser custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballo. El arma que usó el Libertador dejó de estar en el Museo Histórico Nacional por decisión del presidente.

El presidente afirmó que “esta actitud libertadora en pos de corregir el mundo, romper las cadenas de la opresión y conquistar la libertad debe guiarnos hoy y siempre en las decisiones que tomamos como Nación”. En ese marco, sostuvo que el arma “no es un objeto histórico más” ni “una pieza neutra de exhibición”, sino “probablemente el símbolo material más poderoso de la Nación argentina”, en lo que fue una crítica implícita dirigida a su permanencia en el Museo Histórico Nacional.

El jefe de Estado también indicó que en 1967, el sable quedó bajo custodia definitiva del Regimiento de Granaderos y permaneció allí “casi 50 años”, hasta que en 2015 fue trasladado nuevamente al museo. “No deberá sorprender que quienes habían robado el sable en los 60 fueron invitados a la inauguración de la sala donde sería exhibido”, afirmó en lo que fue un mensaje dedicado a Cristina Kirchner, ya que fue durante su presidencia.

Sobre el cierre, Milei vinculó la restitución del sable con una crítica política más amplia y aseguró que “los argentinos no nos vamos a dejar manipular”. “Nos llaman colonizados y vende patria, pero hicieron todo lo posible para empobrecernos y perder el respeto del mundo. Nos dicen cipayos, pero desfinanciaron y desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas, dejándonos indefensos”, lanzó en otra crítica a la oposición.