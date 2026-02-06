Congreso Nacional

El plan oficial para sancionar la Reforma Laboral durante las sesiones extraordinarias de febrero enfrenta un revés inesperado. El feriado de Carnaval 2026 y las normas internas del Congreso podrían impedir que el proyecto sea aprobado antes del cierre de ese período, pese a que el Gobierno busca apurar los plazos.

El cronograma original fijado por el Ejecutivo contempla que el Senado empiece a tratar el proyecto el miércoles 11 de febrero, con el objetivo de otorgarle media sanción, mientras que en la Cámara de Diputados se prevé que la iniciativa llegue después del debate en la Cámara Alta.

Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional. Foto: NA.

Sin embargo, los tiempos parlamentarios empiezan a ajustarse peligrosamente porque el Decreto 24/2026 establece que las extraordinarias culminan el 27 de febrero. Y aquí surge el primer incumplimiento esperado: tras el paso por comisiones, fuentes del oficialismo reconocen que es probable que el proyecto recién pueda enviarse el lunes 16 de febrero, y tanto ese día como el martes 17 son feriados por Carnaval, lo que reduce las jornadas hábiles para dictaminar y girar la reforma a Diputados.

En el Senado existe otra regla que complica el calendario: el reglamento exige al menos siete días entre la emisión de dictamen y el tratamiento en el recinto, lo que prolonga automáticamente los tiempos mínimos de discusión en comisiones antes de la votación. “Si todo sale bien, este trabajo no lleva menos de 48 horas. Y eso considerando que Victoria Villarruel le imprima celeridad y que estén todos los empleados, sin ausencias por vacaciones”, explicó una fuente del del Gobierno a Infobae, anticipando la dificultad práctica de avanzar con celeridad en medio de un fin de semana largo y con movimiento reducido en el Congreso.

Patricia Bullrich. Foto: X @PatoBullrich

Además del feriado, la logística habitual de traslado y asistencia de legisladores suele verse afectada en esas fechas, lo que también podría retrasar el dictamen en comisiones o la llegada del texto al recinto para su votación final. En la Cámara de Diputados, aunque el reglamento permite dictaminar e ir al recinto en la misma jornada, también exige que ese dictamen se emita con diez días de anticipación antes del cierre de las extraordinarias.

En paralelo, desde el oficialismo se evaluó la posibilidad de extender el período de sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero, lo que podría dar un día extra de margen para el debate y la votación. Sin embargo, esa alternativa podría no bastar para garantizar que la Reforma Laboral se sancione antes de que concluya el período, empujando su tratamiento a las sesiones ordinarias que comienzan en marzo.

Javier Milei y Victoria Villarruel. Foto: Reuters

De esta manera, los plazos ajustados por los feriados y las reglas internas del Congreso generan un escenario en el que el presidente Javier Milei podría no llegar a inaugurar el período de sesiones ordinarias del 1° de marzo con la reforma laboral ya sancionada, uno de los principales objetivos legislativos del Gobierno.

Carnaval 2026, el primer respiro del año: qué decidió finalmente el Gobierno sobre el fin de semana largo

El calendario oficial confirma que los feriados de Carnaval se celebrarán:

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Estas fechas generan automáticamente un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 14 hasta el martes 17. Para muchos trabajadores y familias, se convierte en la primera oportunidad del año para cortar la rutina, especialmente después de un enero marcado por la vuelta a la actividad laboral o escolar.

Además, en Argentina, los feriados de Carnaval están considerados como inamovibles según la Ley 27.399, por lo que no pueden trasladarse a otras fechas con fines turísticos. Se mantienen fijos y garantizan un descanso extendido para todo el país. Quienes trabajen durante estas jornadas deben cobrar el doble de una jornada normal, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Carnaval del Sol Foto: Municipalidad de Dolores

Sesiones extraordinarias en marcha: cuáles son los proyectos de ley que quiere aprobar el Gobierno

Dentro del listado de proyectos habilitados para las extraordinarias, figuran la Ley de Modernización Laboral, la Ley de Glaciares y la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que todavía no fue remitido formalmente al Congreso.

En los últimos días, el Ejecutivo confirmó además la inclusión de la Ley Penal Juvenil y dejó abierta la posibilidad de sumar nuevas iniciativas. En ese contexto, tomó fuerza la opción de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, un reclamo de los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y que cuenta con el respaldo explícito del PRO, uno de los principales socios parlamentarios del oficialismo.