“El Gobierno está reconstruyendo la reputación de que no somos el Congo”:

Alberto "Bertie" Benegas Lynch Foto: Noticias Argentinas

Alberto “Bertie” Benegas Lynch, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, habló este miércoles 11 por la mañana y dejó fuertes declaraciones respecto a la Reforma Laboral que se tratará durante la misma jornada en el Congreso. El íntimo de Javier Milei se refirió a la necesidad de llegar a acuerdos para aprobar el proyecto de ley y remarcó una vez más que este Gobierno es “promercado”, no “proempresa”.

En diálogo con Infobae, se refirió a su plan para aprobar todos los artículos diciendo que están “apuntando al 10″ para que salga un número menor pero que “esa es la clave”. Y agregó: “El político tradicional tiene que empezar a ver lo que quiere la gente para mantenerse en su banca”.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

Qué dijo Benegas Lynch en la antesala del tratamiento de la Reforma Laboral

El diputado habló del clima de tensión en la discusión por la reforma con protestas previstas para más de un día esta semana: “Lo perfecto es enemigo de lo posible. Vamos con lo óptimo y después, justamente, el Congreso tiene que ser un órgano de contralor”

Por eso mismo, el oficialismo cedió en puntos que considera clave, como el tema Ganancias, vinculado a la reducción de la coparticipación para evitarla y así contar con el apoyo de los gobernadores; guiños a sindicatos y cámaras empresarias en el tópico aportes obligatorios; el sostenimiento de porcentaje destinado a obras sociales; y la amortiguación de la idea original sobre el fondo de indemnizaciones.

Ante las críticas de la oposición, Benegas Lynch arremetió: “No somos proempresa, somos promercado. Lo que queremos es establecer lineamientos basados en la libertad para que cada uno ofrezca bienes y servicios de mejor calidad a un mejor precio”. Y agregó: “No se va a perder absolutamente ningún derecho, todo lo contrario. Va a facilitar que gente que está fuera del sistema pueda conseguir trabajo, sobre todo los jóvenes”.

Qué opinó sobre el resto de los proyectos

El Gobierno quiere modificar el Régimen Penal Juvenil, aprobar la Ley de Glaciares y designar a Fernando Iglesias como embajador en Europa como puntos clave además de la Reforma Laboral. “No se pueden dar todas las batallas al mismo tiempo y hay que ceder”, sentenció.

“Muchos reclamos sociales no pueden resolverse de inmediato. A veces no se puede porque en definitiva, tenés esta cuestión de gente que ha votado, gente que hoy está sentada en el Congreso, sea senadores o diputados, y pretenden otra cosa”, agregó.

Alberto "Bertie" Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

En cuanto al vínculo con los gobernadores y la cuestión federal, el diputado argumentó: “Lo que nosotros estamos pensando que se puede hacer aceleradamente, hay que apuntarle siempre al diez. Si apuntás al siete, vas a tener un cuatro y así sucesivamente”.

“El político tradicional, si no la empieza a ver, al menos para mantenerse en su banca, tiene que empezar a ver lo que quiere la gente y no es lo que quiere Milei, es lo que necesita la Argentina”, cerró el tema.

Reforma Laboral: claves del debate

La oposición debate fuertemente la nueva Reforma Laboral argumentando que pone en situación de vulnerabilidad a los trabajadores. Sin embargo, “Bertie” afirmó: “El efecto es la empleabilidad. Poder tener más flexibilidad en cuanto al trabajo y las opciones de trabajar”.

En este sentido agregó: “Cuando hay barreras de salida, terminan siendo barreras de entrada. Las mal llamadas conquistas sociales, si conseguís en un sindicato doscientos días de vacaciones, vas a quedar desempleado porque no hay estructura de capital que lo resista”. Es por eso que considera que las regulaciones excesivas “perjudican a los empleados”.

Además, el diputado defendió la apertura y la competencia: “La mayor parte de las cosas que está haciendo el Gobierno es reconstruir la reputación de que no somos el Congo”. Sumado a eso, describió la lógica de las inversiones: “El inversor dice: ‘Me voy a un lugar donde haya menos cavernícolas’. Esa reconstrucción es importante, ser amigable a las inversiones. ¿Y qué hacen las inversiones? Apoyo logístico al trabajo para aumentar el rendimiento y los salarios en términos reales”.

Al referirse a la baja de la edad de imputabilidad, Benegas Lynch fijó su postura y sostuvo que los 13 años constituyen un umbral razonable, al considerar que “a esa edad ya se tiene noción de lo que está bien y lo que está mal”. En esa línea, alertó que la falta de firmeza del sistema “terminó favoreciendo a organizaciones delictivas que se aprovechan de menores para cometer delitos”.