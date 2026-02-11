Operativo de seguridad en el Congreso, NA

Este miércoles 11 de febrero se dará una jornada especial en el Congreso y sus alrededores. Tras semanas de negociaciones, se llevará a cabo la sesión en el Senado desde las 11 en donde se tratará la reforma laboral, lo que genera tensión con trabajadores y sindicatos.

En este marco, las autoridades dispusieron de un importante operativo de seguridad, ya que se prevén distintas movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

Movilización en el Congreso Foto: MAXIMILIANO LUNA/ NA.

El operativo incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA).

El Ministerio de Seguridad, que conduce por Alejandra Monteoliva, aplicará ‘Protocolo Antipiquetes’ desde la primera hora del miércoles, a pesar de que la Justicia Federal declaró su nulidad.

Desde la cartera aseguraron que se “buscará garantizar la libre circulación” de los ciudadanos y que se impedirá el corte total de calles y avenidas circundantes. También remarcaron que el despliegue de efectivos tendrá como objetivo principal custodiar el palacio legislativo y sus alrededores: Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Avenida Entre Ríos -su continuación Callao - y Riobamba.

Cortes e ingreso al Congreso de la Nación para la sesión del tratamiento de la reforma laboral. Foto: CHDN

Tal como sucede todos los miércoles, en las habituales marcha de los jubilados se implementará el sistema de vallado en el perímetro del Congreso, una medida que probablemente impacte en el tránsito.

A eso se sumará a la presencia policial en los principales accesos a la Ciudad, con el fin de controlar la llegada de columnas de los sindicatos convocantes como los gremios nucleados en la CGT, las dos CTA, ATE, UOCRA y la UOM, entre otros.

Por el momento, se recomienda evitar la zona debido a las complicaciones de tránsito anteriormente nombradas, el despliegue policial y la concentración de activistas, organizaciones sociales, sindicales y políticas.

El gremio prepara una manifestación el día que se discuta la reforma laboral en febrero. Foto: Radio Provincia

Reforma laboral: a quiénes afectará la nueva ley del Gobierno

El principio general en materia legislativa en Argentina establece que las leyes no tienen carácter retroactivo, es decir, no pueden regular situaciones previas a la promulgación del proyecto. Así lo indica el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, exceptuando a aquellas que lo dispongan de modo expreso en su interior. Aun en esos casos, no pueden afectar derechos tutelados por la Constitución Nacional.

Sobre este punto, tanto especialistas en derecho laboral como portavoces del propio Gobierno coinciden en que una ley nueva se aplica desde su entrada en vigencia. Esta línea se ve respaldada por la jurisprudencia del fuero laboral, aunque un apartado particular afectado por la ley escapa de la norma: se trata del cálculo de las indemnizaciones.

En el caso de los resarcimientos por despido sin causa, la ley que rige es la que se encuentra en vigencia al momento de producirse el cese laboral. Es decir, un trabajador que inició su vínculo bajo la regulación previa y reciba un despido tras la entrada en vigencia de la reforma quedará alcanzado por las nuevas condiciones.

Reforma laboral Foto: Freepik

Una voz oficialista, la de Federico Sturzenegger, afirmó públicamente que “la reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. La interpretación de la ley que realiza el ministro de Desregulación y Transformación del Estado no se ajusta a lo concluido por los especialistas.

El monto total de las indemnizaciones con la nueva ley es otro punto donde los comentarios vertidos por el expresidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri no coinciden plenamente con la realidad.

Según explicó, el monto percibido por el trabajador “se mantiene”. Sin embargo, el proyecto excluye conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios del cálculo indemnizatorio, lo que en la práctica reduce la suma recibida. Además, introduce la posibilidad de abonar la indemnización en 12 cuotas.