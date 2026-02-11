El senador y exgobernador de Chaco brindó un sentido mensaje en plena sesión en el Senado tras la muerte de Sandra Mendoza, su exesposa. Foto: Captura de pantalla Senado de la Nación

Sandra Mendoza murió este miércoles 11 de febrero a los 62 años y la noticia impactó de lleno al mundo de la política. La exdiputada nacional e histórica dirigente del Partido Justicialista del Chaco atravesó un deterioro en su salud vinculado a complicaciones derivadas de una diabetes severa que se había agravado en los últimos meses y el senador y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, brindó un mensaje en plena sesión en el Senado por el tratamiento de la Reforma Laboral luego del homenaje realizado por el cuerpo legislativo.

“A continuación me permito hacerle un breve comentario al senador Capitanich que acaba de entrar. Comentarle que este cuerpo cuando usted se ausentó por razones familiares hizo un minuto de silencio de manera unánime de todos los bloques por el pésame que está viviendo familiarmente”, dijo Bartolomé Abdala, presidente provisional de la Cámara de Senadores. “Desde ya el saludo se lo hago extensivo, que fue ya aprobado y reconocido. Le deseamos para usted pronta recuperación y para ella la luz que no tiene fin”, agregó.

La exdiputada nacional murió este miércoles 11 de febrero.

Visiblemente emocionado, Capitanich le agradeció a Abdala y al cuerpo de senadores que reconoció a Sandra Mendoza en plena sesión tras su fallecimiento. “Obviamente se lo transmito a toda la familia y principalmente a mis hijas. Para nosotros, este reconocimiento para una persona como Sandra que ha sido diputada nacional en dos oportunidades, diputada provincial... ha tenido una extensa y larga trayectoria política”, expresó el senador y exgobernador de Chaco.

“En este devenir de la vida y de la historia, nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos maravillosas hijas unidas siempre desde el compromiso, amor solidaridad y un cariño y amor muy propio por la patria. Muy sentidas las palabras de todos los que han participado y quiero agradecerles muy enormemente esta manifestación de cariño amor y respeto”, concluyó Capitanich. Luego, el presidente provisional del Senado le cedió la palabra a Sergio Uñac.

Estuvieron casados entre 1990 y 2009. Foto: Agencia Chaco

De qué murió Sandra Mendoza: qué problema de salud tenía la exdiputada nacional

Según informaron medios del Chaco y fuentes cercanas a su entorno más íntimo, la diabetes que padecía no solo había afectado su metabolismo, sino también su movilidad, obligándola a permanecer bajo cuidados intensivos con aparatología de soporte vital. Sumado a eso, tuvo una lesión en las vértebras que le provocó daños en la médula espinal y “estuvo tres días más o menos sin ponerse la insulina”, según reveló su entorno. Pese a los esfuerzos de los médicos y el acompañamiento de su familia, no fue posible revertirlo y falleció.