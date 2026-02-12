El Gobierno celebró la media sanción a la reforma laboral:

Javier Milei en un Comunicado Oficial

El Gobierno lanzó un comunicado oficial firmado por el Javier Milei tras la media sanción de la reforma Laboral. La antigua normativa vigente data de 1974 y la nueva es considerada la “más significativa desde entonces”, según la Jefatura de Gabinete.

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: EFE

Qué dice el comunicado oficial

“Esta Reforma Laboral está destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país”, sentencia el Comunicado.

Y continúa: “Esta Ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”.

Comunicado Oficial Foto: Prensa Presidencia

“La Argentina de la industria del juicio está por llegar a su fin”, afirmó Milei y agradeció a los senadores que lo acompañaron, por “haber comprendido el mandato expresado en las urnas”.

“Solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”, argumenta.

Una vez más, pidió a la Cámara de Diputados aprobar la Ley para que sea efectiva y cerró hablando del cambio histórico.

A continuación, el detalle nominal de la votación:

Votos Afirmativos (42)

El bloque del “Sí” reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.

UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

El proyecto de ley se votó en general a la 1.20 de la madrugada del jueves 12 de febrero. Foto: Captura de pantalla Senado

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.