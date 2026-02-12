Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: EFE

El Gobierno logró en la madrugada de este jueves 12 de febrero una de sus principales victorias desde que llegó al poder: la media sanción de la reforma laboral en el Senado. En este marco, Javier Milei envió un mensaje en sus redes sociales.

El presidente de la Nación escribió en X: “Histórico. VLLC”. La Libertad Avanza consiguió 42 votos positivos para el proyecto que tiene como fin realizar una modernización en el ámbito laboral.

HISTÓRICO.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) February 12, 2026

En el recinto acompañaron la votación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Justamente, Adorni también escribió en sus redes sociales, junto a una imagen en la que se lo ve junto a los funcionarios mencionados y Patricia Bullrich: “Gran trabajo, gran equipo. Fin”. Previamente, había mencionado que es “el primer paso hacia un cambio histórico. Dios bendiga a la República Argentina”.

Con 42 votos a favor y 30 en contra, el proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei ahora pasará a la Cámara de Diputados. El objetivo oficialista es que se vote antes del 27 de febrero, por lo que los próximos días serán fundamentales.

El proyecto de ley se votó en general a la 1.20 de la madrugada del jueves 12 de febrero. Foto: Captura de pantalla Senado

Los votos que consiguió La Libertad Avanza fueron aportados por la propia fuerza, y también sumaron el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad.

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de Córdoba Martín Llayorda y de Misiones Hugo Passalacqua.

Votación de la reforma laboral en el Senado. Foto: NA

Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

La sesión comenzó a las 11.13 con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente Cívico y otros bloques provinciales.

La votación en general se dio a la 1.20 y el debate en particular finalizó a pocos minutos de las 4.