Subastaron un departamento sobre avenida Alvear que pertenecía al Cartel de Juárez Foto: Redes

Un departamento de cuatro ambientes sobre la avenida Alvear, que perteneció al Cuartel de Juárez, fue subastado hoy, jueves, por disposición de la Corte Suprema de Justicia. Uno de los siete interesados, que se habían anotado en la subasta que se llevó adelante a través de la página del Banco Ciudad de Buenos Aires, se quedó con el inmueble de 178 metros cuadrados al ofrecer 600 mil dólares.

Se trata de la unidad ubicada en el segundo piso de la avenida Alvear 1845/53, entre Callao y Ayacucho, un departamento con vista al frente, cuatro ambientes y cochera. Según se indica en el decreto que anuncio la subasta, implica una superficie cubierta de 171,60 m2 y un balcón de 6,56 m2 (Total: 178,16 m2). El departamento se publicó con una base de U$S322 mil. Se anotaron siete interesados. En la subasta de hoy, terminó ganando el interesado que ofreció 600 mil dólares.

El departamento de la avenida Alvear estaba ligado al italiano Elio Stecca, señalado como testaferro de los narcos mexicanos del Cartel de Juárez. Stecca estaba encargado de comprar propiedades para los narcos, pero cuando el llamado “Señor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes, murió durante una intervención de cirugía estética el italiano, siguió viviendo en ese departamento durante años hasta que terminó desalojado.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a varios de los investigados por el lavado de dinero que llevó adelante la banda de narcotraficantes, en un juicio abreviado. La causa había comentado en 1999 y tuvo sentencia en 2016. En esa sentencia, se ordenó el decomiso de bienes y propiedades, que quedaron a cargo de la Comisión Mixta de Registro Administración y Disposición –integrada por la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar)-. Entre ellas figuraba el departamento de la avenida Alvear que usaba Carrillo.

Por demoras en la firma de un convenio entre la Sedronar y el Banco Ciudad, el remate se concretó recién hoy.

Subastas electrónicas en la Corte Suprema

Mientras tanto, esta semana la Corte Suprema comenzó a publicar las subastas electrónicas a través de su propia página, en el marco de transparencia y la ampliación de la participación ciudadana decidida el año pasado por el máximo tribunal. El portal digital, que funciona en la página web de la CSJN, es un sitio de acceso público y muestra, en tiempo real, todas las subastas judiciales –con su respectiva información– que disponen los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre los primeros bienes que serán subastados en los próximos días (que se exhiben con fotos, detalles del bien y el edicto judicial que dispuso el remate y para los cuales la inscripción sigue abierta), figuran un chalet de 471 metros cuadrados en La Matanza, que tiene como base 37.500 dólares; un inmueble con lote propio en Avellaneda, en donde hay construidos distintos departamentos, por una base de 160 mil dólares; y un departamento en el barrio porteño de Balvanera de dos ambientes por 37.600 dólares de base. También se subastan el 50 por ciento de dos bienes (un PH en Villa Crespo sin valor de base y un departamento en la calle Agüero, casi French, de tres dormitorios y dos baños completos), junto a un auto Toyota Ethos del 2018 en excelente estado. Todos los detalles se pueden consultar en https://subastaselectronicasjudiciales.csjn.gov.ar