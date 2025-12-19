Subastarán el terreno donde funciona el Parque de la Costa: ¿quiénes están entre los interesados?

La Agencia Administradora de Bienes del Estado pone a la venta un terreno de más de 50.000 metros cuadrados en una ubicación estratégica con salida al río en el Tigre.

El Parque de la Costa. Foto: NA.

El Gobierno, mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), avanza con su plan de desprenderse de propiedades públicas. Luego de vender el mega terreno del Ejército en Palermo y desprenderse de ocho propiedades del Estado Nacional que considera “prescindibles”, anunció que subastará el terreno en donde funciona actualmente el Parque de la Costa.

La operación por la venta de más de 51.000 metros cuadrados con salida al río en Tigre, se enmarca en el programa del Gobierno para desprenderse de más de 300 inmuebles públicos, con el objetivo de recaudar cerca de US$ 800 millones y reducir los costos de mantenimiento de activos improductivos con el que el Estado ya recaudó más de US$ 321 millones.

Se subastará el terreno donde funciona el Parque de la Costa. Foto: Instagram @parquedelacosta_oficial.

Una de las medidas para incrementar los dólares en las arcas públicas tiene que ver con la subasta de la mitad del terreno donde funciona el Parque de la Costa, que tendría lugar en 2026.

Si bien el terreno todavía no tiene un precio base, su ubicación estratégica y su potencial llama la atención de los principales desarrolladores. En Consultatio, la desarrolladora de Eduardo Costantini, aseguraron que es un terreno “a evaluar en un futuro”, aunque reconocieron que no está hoy en los planes. Por su parte, Argencons, principal socia de Consultatio, destacó su ubicación estratégica aunque aseguró que no se trata de un terreno atractivo para el tipo de desarrollos que llevan adelante.

El terreno donde funciona el Parque de la Costa, un lugar con mucha historia

El predio donde hoy funciona el Parque de la Costa arrastra una extensa historia ligada al desarrollo ferroviario y a distintos vaivenes políticos y empresariales, que culminan con su futura subasta. Todo comenzó en 1992, cuando el gobierno de Carlos Menem otorgó en concesión a la empresa Sociedad Comercial del Plata la línea ferroviaria Maipú–Delta, un ramal del ferrocarril Mitre conocido como el “Tren del Bajo”, que había sido desactivado en 1961.

Bajo la conducción de Santiago Soldati, la compañía encaró la renovación del servicio, que pasó a llamarse “Tren de la Costa”, y también asumió la explotación de los locales comerciales ubicados en las estaciones y de los terrenos aledaños, donde más tarde se levantaría el parque de diversiones.

Con el correr de los años, muchos de esos locales fueron cerrando y varias estaciones quedaron en estado de abandono, mientras que el Parque de la Costa logró sostener su funcionamiento. En junio de 2013, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció la estatización del Tren de la Costa y de una parte de los terrenos sobre los que se asienta el parque.

Finalmente, en 2021, agobiada por deudas millonarias, Sociedad Comercial del Plata vendió el Parque de la Costa por el precio simbólico de un peso a una empresa vinculada a Marcelo Fígoli, propietario de Fénix Entertainment Group.