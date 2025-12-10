La que usó Schumacher: esta es la Ferrari que subastará el Gobierno y fue incautada en una causa por narcotráfico y lavado de dinero

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni en conferencia de prensa. Todos los detalles de la Ferrari F430 que subastará el Gobierno.

El vehículo fue incautado por una causa vinculada al narcotráfico y lavado de dinero. Foto: Twitter oficial de Manuel Adorni

El Gobierno argentino, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lanzó la subasta de una Ferrari F430 de 2006, modelo conocido por el uso que le dio el histórico Michael Schumacher en una campaña realizada en 2007. Según se supo, fue incautada en una causa por narcotráfico y lavado de dinero y el anuncio lo formuló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada realizada este miércoles 10 de diciembre.

Precio de la Ferrari F430 que subasta el Gobierno

La Ferrari F430 es roja, cuenta con solo 16.855 kilómetros registrados y tiene un precio base fijado en US$ 182.277. La subasta se publicará con el número 392-0108-SPU25, será virtual y formará parte de un lote de bienes decomisados que incluye inmuebles y otros activos.

Subastan una Ferrari F430: inscripción para participar

La inscripción para participar estará abierta hasta el martes 27 de enero de 2026 y el remate está programado para el 3 de febrero de 2026 a las 14. Quienes quieran ofertar, deberán registrarse en la plataforma oficial de subastas del Estado y una vez aceptados, podrán ver el vehículo en exhibición los lunes, miércoles y viernes previos a la subasta.

La modalidad del remate prevé una duración de una hora, con un incremento mínimo por puja de US$ 5.000. Si se toma en cuenta la cotización oficial del dólar al momento del anuncio, el valor de la Ferrari en pesos argentinos ronda los 267 millones. Con dólar paralelo, se estiman unos 264 millones.

La fecha de la subasta será el próximo 3 de febrero de 2026. Foto: Twitter oficial de Manuel Adorni

Desde el Gobierno subrayan que la venta de este tipo de bienes forma parte de una estrategia más amplia de liquidación de activos confiscados, con el objetivo de “poner fin a décadas de desuso, opacidad y despilfarro”. Según Adorni, hasta el momento las subastas oficiales ya suman más de 321,9 millones de dólares en ventas registradas.

El posteo de Adorni tras la subasta de la Ferrari F430

“Cinco subastas públicas en un solo día. Transparencia, competencia y el Estado dejando atrás décadas de opacidad. Cada remate fue abierto y transparente, con varios oferentes compitiendo en tiempo real. El caso del predio Artilleros lo mostró con claridad: más de una hora de puja y un precio final que duplicó el valor base”, escribió Adorni en su cuenta de Twitter.

“Cumpliendo la ley y respetando la normativa urbana, el Estado deja atrás décadas de desuso y despilfarro: los activos improductivos deben volver a generar valor. Con estas operaciones, la gestión ya acumula USD 321.915.200 en ventas absolutamente transparentes”, sumó.

“Además, la AABE subastará una Ferrari F430 decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos. El valor base fijado por la Justicia es de USD 182.277. Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado”, concluyó.

Ferrari F430: cuándo la usó Schumacher

Michael Schumacher usó la Ferrari F430 principalmente en su versión Scuderia, ayudando a desarrollarlo y probarlo intensamente en Fiorano a partir de 2007, lanzándose ese mismo año como un coche de calle radical, más ligero y rápido, incorporando tecnología de Fórmula 1 donde incluso probó y superó tiempos del propio Ferrari Enzo, convirtiéndose en un modelo muy ligado a su legado post-carrera.

Schumacher dio vueltas y vueltas en el circuito de Fiorano con el objetivo de afinar la aerodinámica, la suspensión y la transmisión, lo que resultó en un coche más extremo que el F430 normal. El coche se convirtió en un homenaje a su trabajo, y modelos específicos, como un 2009 sin matricular, han salido a subasta años después.

El famoso piloto tuvo una historia ligada a este automóvil. Foto: Motor Trend

Cabe recordar que Schumacher tuvo un accidente mientras probaba la Ferrari F430 (no el Scuderia, sino una versión gran turismo) a alta velocidad en Nürburgring. Afortunadamente, no tuvo consecuencias físicas graves para él en ese entonces.