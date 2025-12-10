Coto, entre quedarse con Carrefour y desalojar una tradicional sucursal por una subasta

Mientras espera por la definición, el empresario supermercadista argentino deberá comenzar a desprenderse de uno de sus locales más antiguos y tradicionales de la Capital Federal.

Coto de Retiro. Foto: Instagram @barrioderetiro

Aunque el empresario Francisco De Narváez es el que más chances tiene de sumar las 700 sucursales de Carrefour Argentina a su cadena Changomas, el fondo norteamericano Klaff Realty y Alfredo Coto siguen en carrera para quedarse con la compra de los activos locales del hipermercado francés. Pero esa no es la única preocupación del dueño de la cadena de Supermercados Coto.

Se trata del predio que se encuentra ubicado frente a la terminal de ómnibus de la zona porteña de Retiro, en un área de 1,5 hectáreas y que deberá desalojar antes de noviembre del año próximo.

La razón de esta determinación se basa en que el terreno donde opera la sucursal de Coto es propiedad del Estado Nacional que decidió salir a subastarlo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

En ese terreno, Coto firmó un contrato de uso por 10 años a partir del 31 de julio del 2003 con las autoridades de la obra social de la Armada Argentina, fijándose un canon mensual en función de las ventas netas del establecimiento comercial, y estableciéndose además la obligación de Coto de realizar entregas mensuales de mercaderías al Hogar de Niños Huérfanos “Stella Maris”, dependiente de la Obra Social Naval.

El Grupo De Narváez: ¿el elegido para la compra de Carrefour Argentina?

En la operación se incluyen 700 locales en diferentes formatos, el Banco de Servicios Financieros, presencia en 110 municipios y más de 17.000 empleados y un 21,1% del mercado. Por todo esto, el Grupo De Narváez habría presentado una oferta concreta de compra por 1.000 millones de dólares.

En la actualidad, este grupo opera 92 tiendas bajo la marca Changomás, que las adquirió tras la compra de Walmart en 2020. Su presencia está en 21 provincias y también la Ciudad de Buenos Aires, aunque su concentración principal está en territorio bonaerense. Con la idea de querer quedarse con Carrefour, pasaría a tener un dominio del 29% del mercado minorista argentino y 39.000 empleados.

De Narvaez acelera para quedarse con Carrefour. Foto: NA

La propuesta de De Narváez se sustenta con el respaldo financiero del fondo francés L Catterton y del gigante inmobiliario IRSA, lo que podría reforzar la solidez de la operación.

Empero, la competencia no se rinde y Coto junto con el fondo estadounidense Klaff Realty, aparecen como los inmediatos interesados en adquirir Carrefour, aunque solicitaron más tiempo para ajustar sus ofertas.

Quizá la ventaja de Coto por sobre Klaff Realty es que tiene gran presencia en Argentina y ya cuenta con 120 sucursales, a diferencia del otro grupo que no opera en el país, aunque sí controla 100 locales de Uruguay.

Mientras tanto, en las negociaciones creen que Carrefour podría estar anunciando al “ganador” sin que se tenga que cumplir el plazo final de mediados de diciembre. Eso sí, una de las claves sería la continuidad de la marca para no perder terreno entre los consumidores. Además, se evitaría un cambio masivo de cartelería y preservaría el valor simbólico de la marca francesa.

Aunque la oferta de De Narváez es la más sólida, aún resta verificar los números finales de Carrefour Argentina. Eso sí, el monto definitivo podría ajustarse tras la auditoría final.