La Cámara de Diputados le dio media sanción al Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la baja de edad de imputabilidad a 14 años y ahora el debate se trasladará al Senado. El proyecto de Régimen Penal Juvenil establece un esquema de sanciones progresivas para adolescentes en conflicto con la ley penal, con el objetivo de aplicar respuestas diferenciadas según la gravedad del delito y la edad del imputado.

La iniciativa fija que las medidas no serán uniformes, sino que se organizarán en distintos niveles. En los casos de menor gravedad, se priorizarán alternativas a la privación de la libertad, como programas socioeducativos, reglas de conducta, tareas comunitarias y dispositivos de acompañamiento orientados a la reinserción. La detención quedará reservada para los hechos más graves y como última instancia.

El texto también determina límites temporales para las penas y contempla revisiones periódicas de las medidas impuestas, con el fin de evaluar la evolución del adolescente y evitar sanciones indefinidas. Además, el régimen prevé que la intervención judicial esté acompañada por políticas de inclusión, abordajes integrales y que las sanciones se adapten a la edad, el contexto y las condiciones personales de cada joven.

A qué hora se vota por la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo comercial Mercosur - Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas

El esquema escalonado busca reemplazar el sistema vigente -basado en una normativa de la última dictadura- por un modelo que establezca criterios claros de responsabilidad penal juvenil y un menú de respuestas graduales frente al delito.

Cabe resaltar que para llevar a cabo el Régimen Penal Juvenl, se requiere diseñar una estructura sólida por parte del Gobierno, como la creación de establecimientos específicos y separados del sistema penitenciario de adultos y con equipos interdisciplinarios que trabajen en la resocialización. A priori, la lógica del proyecto apunta a combinar responsabilidad penal con un enfoque socioeducativo.

El Gobierno celebró la media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años: “No se trata de perseguir jóvenes”

El Gobierno celebró este jueves la media sanción en Diputados al Régimen Penal Juvenil, el cual busca bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Mediante un comunicado firmado por Javier Milei, la Oficina del Presidente señaló que el proyecto “establece un principio básico de cualquier sociedad ordenada: quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad”.

“La Oficina del Presidente celebra la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años”, comenzó el texto oficial.

El Gobierno celebró la media sanción al Régimen Penal Juvenil. Foto: Oficina del Presidente

Y añadió: “Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz. Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe”.