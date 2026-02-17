La reforma laboral deberá volver al Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Tras la polémica, el Gobierno resolvió, a través de su mesa política, eliminar el artículo de las licencias por enfermedad de la reforma laboral. De todas maneras, La Libertad Avanza (LLA) pretende firmar este miércoles el dictamen de mayoría del proyecto en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

Por su parte, el oficialismo espera que el jueves se de luz verde a una de las legislaciones más impulsadas por Javier Milei y cuyo debate deberá volver al Senado, donde esperan que la reforma sea aprobada el viernes 27 de febrero.

Esta estrategia parlamentaria busca que se sancione la reforma laboral durante el período de sesiones extraordinarias para que el presidente la deba exponer en el Congreso en la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, el próximo 1 de marzo.

¿Cómo logrará esto el oficialismo? Los legisladores libertarios trabajan en ello desde hace varios días. En Diputados, la coordinación de tareas es llevada adelante por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y los diputados Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici.

Los trabajos de LLA no solo consisten en la redacción a exponer este miércoles en el plenario, sino que también se llevan a cabo las negociaciones y observaciones para evaluar cómo están los votos en el recinto, a fin de superar los 140 sufragios a favor para la votación en general.

Mientras tanto, en la “mesa chica” de Casa Rosada, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, junto a Santilli, Menem y la senadora Patricia Bullrich, definieron la estrategia en el Senado.

El Gobierno elimina el artículo de las licencias por enfermedad

La marcha atrás del Gobierno en el polémico artículo 44 de la reforma laboral se dio luego tras la presión social y la reacción de todo el arco político.

Este mismo martes, bloques aliados, como el PRO, se habían opuesto a su aprobación, por lo que el oficialismo busca cortar con el conflicto y eliminar definitivamente el artículo.

“La mejor manera de lograr la ley de modernización laboral es dando de baja el artículo 44″, pidió el diputado Cristian Ritondo en sus redes sociales.

Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, posteó: “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)” y añadió: “Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo”.

En un primer momento, desde LLA se pensó en una solución mediante la reglamentación de la nueva norma o la discusión de una ley complementaria que corrija ese error. De esa manera, la reforma laboral se dejaría sancionada esta semana.

Esa estrategia no fue acompañada por los sectores dialoguistas del Congreso, por lo que el Poder Ejecutivo decidió modificar el proyecto y que regrese al Senado para su sanción definitiva.