El Gobierno anunció que fijará una "zona exclusiva" para la cobertura de prensa. Foto: EFE

El Gobierno realizó un anunció vinculado a la cobertura de prensa en el Congreso previo a la movilización en rechazo a la Reforma Laboral. A través del Ministerio de Seguridad, se informó que los periodistas, camarógrafos y personal de apoyo se ubiquen exclusivamente en la vereda de la calle Hipólito Yrigoyen al 1700 “Se recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad afectado al operativo. Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, señala el comunicado oficial.

El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una serie de medidas para la cobertura periodística de las movilizaciones previstas para los días 18, 19 y 20 de febrero en las inmediaciones del Congreso, en el marco del debate por la Reforma Laboral. Según el comunicado oficial, el objetivo es “preservar la integridad física” de periodistas, camarógrafos y personal técnico que trabajen en el lugar.

Hubo tensión entre manifestantes y la Policía en la marcha del pasado 11 de febrero. Foto: EFE

Entre los puntos centrales del operativo, se estableció una zona exclusiva para el estacionamiento de móviles de prensa sobre la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700, mientras que también se recomendó evitar ubicarse entre “eventuales focos violentos” y el personal de las fuerzas de seguridad afectado al procedimiento. “Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán”, advirtió el área a cargo de Alejandra Monteoliva.

Desde el Ministerio, explicaron que la disposición busca reducir situaciones de riesgo y evitar que los trabajadores de prensa queden expuestos en medio de posibles incidentes. En esta línea, el comunicado señaló que colocarse en esos sectores podría implicar una “autopuesta en peligro”.

La medida se dio a conocer en un contexto de tensión política y sindical por el tratamiento del proyecto de la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados tras la media sanción en el Senado. Esto derivó en la convocatoria a manifestaciones y un paro nacional, por lo que el dispositivo de seguridad adquirió un peso central en la organización de la jornada teniendo en cuenta que modifica la dinámica de trabajo en el lugar de los hechos.

Chau al pago: el Gobierno le descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro nacional contra la Reforma Laboral

La Libertad Avanza busca obtener dictamen este miércoles 18 de febrero para llevar la Reforma Laboral a la Cámara de Diputados el jueves 19. En ese escenario, la CGT ratificó un paro nacional con adhesión de los gremios estatales y el Gobierno anticipó que descontará el día a quienes no concurran a trabajar.

La advertencia fue confirmada por altas fuentes de la Casa Rosada, que sostuvieron que la medida se aplicará como en huelgas anteriores. “Pueden hacer lo que quieran, pero están avisados de que les vamos a descontar el día a quienes se adhieran”, señaló a Infobae uno de los funcionarios consultados.

El gremio prepara una manifestación el día que se discuta la reforma laboral en febrero. Foto: Radio Provincia

En Balcarce 50, remarcan que esta vez el impacto será mayor porque los sindicatos del transporte confirmaron su adhesión, lo que dejará sin colectivos, trenes, subtes ni taxis durante la jornada. “Habrá que organizar a todos los empleados. Pero tienen que venir a trabajar sí o sí. Cómo sea”, agregaron sobre la logística prevista.