Alberto Samid se encuentra internado en Punta del Este, Uruguay, según informó Marisa Scarafía, su esposa. El empresario atraviesa un delicado cuadro de salud, por lo que su familia solicitó que sea trasladado a Buenos Aires.

Samid es muy popular en la red social X, por lo que sus allegados utilizaron ese canal para comunicar lo que ocurre con el llamado “Rey de la Carne”.

Marisa Scarafía indicó que “Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es”.

Sin embargo, advirtió que este virus “es muy peligroso”, debido a que Alberto Samid “tiene bajos todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, según explicó su esposa en su comunicado difundido horas atrás.

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, solicitó ante la desmejora en el cuadro.

En este contexto, la familia de Alberto Samid pidió ayuda “al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros”, ya que consideran que la situación “es urgente”.

Scarafía agregó que “Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”.

Cabe recordar que Samid fue candidato en las últimas elecciones legislativas, donde buscaba una banca como diputado nacional por el Frente Patriota Federal (FPF).

Actualmente, el empresario tiene 78 años. Más allá de su desempeño en el sector privado, fue diputado provincial entre 1987 y 1991 por el Frente Justicialista de Renovación. Desde 2014, estuvo dos años en la vicepresidencia del Mercado Central de Buenos Aires.