La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral sin que vuelva al Senado:

En medio de las críticas por la controversial medida, el Gobierno anunció que modificará la parte del proyecto de reforma laboral que reduce el salario para las licencias médicas en casos de enfermedades severas.

Se trata del artículo 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo -y que impida dicha prestación-, el trabajador cobrará el 50% de su sueldo.

En tanto, si el impedimento a prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud, percibirá el 75% de la remuneración.

“Vamos a hacer una modificación enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario”, señaló la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aunque advirtió: “Será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”.

En diálogo con TN, Bullrich explicó que todavía se está debatiendo cómo será la modificación: “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley”, afirmó.

Pese al anuncio, nació un problema para el Gobierno, ya que si se hace una modificación durante el tratamiento en comisión o en Diputados, la ley debe volver al Senado (donde ya obtuvo media sanción) para su aprobación final. Este hipotético escenario demoraría el objetivo del oficialismo de cerrar las sesiones extraordinarias con la reforma aprobada.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral

Ante esta situación adversa, desde La Libertad Avanza diseñaron una estrategia para “saltearse” el problema. La solución comprendería aprobar la reforma laboral tal como llegó desde el Senado, pero introducir un cambio a la hora de reglamentarla.

Esto se puede lograr a través de una ley complementaria o con un cambio en la reglamentación. Este posible movimiento fue confirmado este lunes por el diputado libertario, Luis Petri.

De esta manera, el próximo paso para el oficialismo será sumar apoyo de los aliados y/o dialoguistas para así garantizar la mayoría tanto en el tratamiento de comisión de este miércoles como en la posterior sesión del jueves.

El Gobierno también deberá sortear a la oposición, que en las últimas horas salió al cruce: El jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, afirmó que “cualquier cambio que le quieran hacer al proyecto, tiene que volver al Senado”.

Previo al debate de la reforma laboral en comisiones de Diputados, Martínez explicó: “No solo queremos eliminar ese artículo, de las licencias, sino que partimos de un rechazo en general. En ese caso el Senado, como cámara de origen, tendrá que volver a dictaminar, a favor o en contra de los cambios introducidos en Diputados. A partir de eso habrá o no ley”.

En diálogo con Futuröck FM, el jefe de bloque de UxP dijo la reforma laboral podría judicializarse en caso de convertirse en ley, aunque esa acción debería ser impulsada por los sindicatos.

“La vía de la judicialización habrá que trabajarla sobre el texto definitivo. Sería muy bueno que si esa vía existiese, la plantearan los perjudicados. Cualquier acción que se haga en se sentido debería ser coordinada con el movimiento obrero”, afirmó.