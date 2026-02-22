¿Qué pasará con la edad para jubilarse?

El debate político de las últimas jornadas en la Argentina estuvo vinculado con la Reforma Laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera ser tratado en la Cámara de Senadores para definir su aprobación definitiva o su retroceso.

Uno de los tantos interrogantes que genera el proyecto y por lo que se despertó polémica, entre otras cuestiones, es si el mismo podría modificar la edad jubilatoria que está vigente en nuestro país.

Debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Foto: NA

Reforma Laboral: si se aprueba, ¿qué pasará con la edad para jubilarse?

Según el texto que recibió dictamen, la iniciativa no contempla cambios en la edad mínima requerida para acceder a la jubilación. Es decir, más allá de las modificaciones que propone en materia de contratación laboral, registración y blanqueo de trabajadores, el sistema previsional no sufriría alteraciones en este punto específico.

De aprobarse la norma tal como está redactada, la edad jubilatoria continuará siendo la misma que rige en la actualidad. Tampoco se modificarán los requisitos formales ni el procedimiento para iniciar el trámite jubilatorio ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo encargado de gestionar el sistema previsional en el país.

En consecuencia, quienes estén próximos a jubilarse podrán iniciar el trámite siempre que cumplan con las condiciones establecidas por la normativa vigente, sin cambios derivados de la Reforma Laboral.

¿A qué edad se puede jubilar un trabajador en la Argentina?

En Argentina, los requisitos actuales para acceder a la jubilación ordinaria son:

60 años de edad para las mujeres y 65 años para los hombres .

30 años de aportes registrados .

Presentar el DNI .

Completar el formulario “Solicitud de prestaciones previsionales” (P.S. 6.18).

Consultar la Historia Laboral a través de mi ANSES para verificar los aportes registrados.

En el caso de las mujeres, existe además el beneficio de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que permite computar años adicionales por cada hijo. Para acceder a este derecho se deben presentar las partidas de nacimiento, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) si corresponde y la sentencia de adopción en caso de hijos adoptados.

¿A qué edad se puede jubilar en Argentina? Foto: Pexels.

Hay que tener en cuenta que, si al momento de iniciar el trámite se detecta un faltante de años de aportes, ANSES indica que es posible presentar documentación que acredite los períodos trabajados. Entre los comprobantes válidos se incluyen certificaciones de servicios, recibos de sueldo, constancias de afiliación a obra social o declaraciones juradas.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en marzo de 2026?

Por otra parte, el organismo confirmó un nuevo aumento para jubilaciones y pensiones que comenzará a regir en marzo de 2026, oficializado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Con la actualización, el haber mínimo garantizado será de $369.600,88, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.487.063,95. Además, aunque aún no fue formalmente confirmado, se prevé que continúe el bono extraordinario de $70.000 que se viene otorgando en los últimos meses.

Así, mientras avanza el debate legislativo, la edad jubilatoria no sufriría modificaciones si la Ley de Reforma Laboral se aprueba en su versión actual.