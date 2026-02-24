La CGT convoca a su mesa chica antes de la sesión clave en el Senado. Foto: NA

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá el próximo miércoles en la antesala de una semana clave en el Congreso, marcada por las sesiones del Senado y, en particular, por el tratamiento de la reforma laboral previsto para el viernes.

El encuentro (con horario y lugar aún a definir) se realizará mientras el oficialismo busca avanzar con la aprobación definitiva del proyecto. En la central obrera descuentan que la iniciativa podría ser sancionada y anticipan que, de concretarse ese escenario, evaluarán estrategias para “hacer pagar el costo político” a los senadores que acompañen la norma.

Octavio Argüello, cosecretario General de la CGT. Foto: NA (Damián Dopacio)

No obstante, la mayoría de la mesa chica coincide en que “no hay contexto para una nueva medida de fuerza” a nivel general, por lo que ratificarán la decisión de judicializar los artículos que consideran inconstitucionales, entre ellos los vinculados a eventuales limitaciones al derecho a huelga.

Desde la conducción cegetista señalaron que analizarán “el malestar en la calle”, pero evitarán impulsar medidas de acción directa que impliquen un alto desgaste organizativo y político.

La postura de los “Duros” ante la reforma laboral

En paralelo, gremios de perfiles más confrontativos —como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato de Aceiteros, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)— definirán este martes un paro de 24 horas para el viernes, jornada en la que también prevén realizar 12 horas de movilización en rechazo a la reforma.

Marcha de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en contra de la reforma laboral. Foto: Noticias Argentinas

La convocatoria será formalizada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que además llamará a la CGT a sumarse a la protesta.

Se trata de los mismos sectores que la semana pasada cuestionaron la estrategia de la conducción cegetista al impulsar una movilización al Congreso durante el paro general sin marcha convocado por la CGT.

Rechazo sindical

Tras la media sanción en Diputados, el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, Mariano Moreno, criticó con dureza la iniciativa al sostener que el Congreso “votó en contra de los trabajadores, de sus derechos y de sus familias”.

Por otro lado, Moreno advirtió que la norma impactará de manera directa sobre el sector marítimo y fluvial, al excluirlo de la Ley de Contrato de Trabajo y modificar instancias de resolución judicial laboral.

La reforma laboral fue aprobada por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y regresó al Senado de la Nación Argentina luego de que el oficialismo eliminara durante el debate el artículo 44, que establecía reducciones salariales para trabajadores que solicitaran licencia por enfermedad. La Cámara alta había otorgado media sanción al proyecto el 12 de febrero y ahora deberá definir su redacción final.